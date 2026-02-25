Un queso vallisoletano para los Reyes: cónclave de la élite quesera mundial en un monasterio de Cabezón

Los Reyes y un queso Boffard Gran Reserva, en un montaje de EL ESPAÑOL

Valladolid elegirá el queso para la Casa Real en un evento internacional de referencia. El municipio vallisoletano de Cabezón de Pisuerga acogerá el próximo 4 de marzo uno de los momentos más destacados del sector quesero español: la selección del queso que se destinará a la Casa Real. Este acto se enmarca en el 668º Capítulo de la Guilde Internationale des Fromagers, que por primera vez se celebra en la provincia vallisoletana.

La Guilde Internationale des Fromagers, presidida por el Maestro Roland Barthélémy, es una institución internacional que reúne a los principales expertos, maestros queseros y profesionales del mundo del queso. Su objetivo es promover y preservar la cultura quesera global, reconociendo la excelencia, la tradición y el conocimiento artesanal.

El evento tendrá lugar en el Monasterio de Santa María de Palazuelos, en Cabezón de Pisuerga (Valladolid), un enclave histórico que servirá de escenario para la Ceremonia de Entronización de nuevos miembros de la Guilde en España.

Entre las figuras que recibirán este reconocimiento se encuentran profesionales destacados del sector nacional como Adrián Pellejo (Formaje), José Luis Martín (afinador y formador de referencia), Juan F. Galera (Galera), Salvador Valero (Bon Fromage), Ramón Coalla (Coalla Gourmet), José Manuel Alonso (Euroques), Fernando Rodríguez (Rueda Cheesemonge), David de Santiago (Q de Queso) y Miguel Herrero Velasco, director general de Alimentación del Ministerio de Agricultura.

Además, Cristina Frías, directora general de la Industria y la Cadena Agroalimentarias de la Junta de Castilla y León, será nombrada protectora de esta edición del Capítulo.

El punto culminante de la jornada será la elección del queso nº 0 de la selección Boffard Gran Reserva, la marca de queso más antigua de España, propiedad de Mantequerías Arias (filial en España de Savencia Fromage & Dairy). Este queso, elaborado con leche cruda de oveja y madurado un mínimo de 18 meses siguiendo métodos tradicionales, será designado por el panel de expertos presentes.

El resultado de esta cata determinará el queso supremo que se enviará a la Casa Real, como máximo representante de la calidad, el saber hacer y la tradición quesera española. Boffard mantiene desde 1882 el título de proveedor de la Casa Real, otorgado originalmente por Alfonso XII, y su producción se sigue realizando en Valladolid (en Corcos del Valle), preservando técnicas ancestrales como el prensado en paños de algodón, volteos, cepillados y aceitados periódicos en bodega.

Con este Capítulo, Valladolid y Castilla y León se convierten en el centro temporal de la alta quesería internacional, destacando el patrimonio gastronómico y el compromiso con la excelencia que representan tanto la Guilde como la histórica marca Boffard.