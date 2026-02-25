Valladolid conquista Europa con el sabor de dos joyas únicas: reconocimiento internacional al trabajo artesanal

Parte del equipo de Beekinga y de Miel 79 Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

La variedad Hidromiel Beekinga 79 Lavanda, elaborada en Valladolid, ha obtenido el Primer Premio en la categoría “Sweet Session Mead” en la competición internacional Mead Madness Cup, certamen que reúne cada año a productores profesionales de hidromiel de todo el mundo.

En esta edición, la competición contó con más de 700 muestras procedentes de 37 países, evaluadas mediante cata profesional a ciegas por jueces especializados en hidromiel.

La categoría “Sweet Session Mead” reúne hidromieles dulces de perfil equilibrado, pensadas para consumo versátil y donde el jurado valora especialmente la armonía entre dulzor, estructura y expresión aromática.

La variedad premiada está elaborada con miel de flores de Castilla de miel Setentaynueve (miel79), productores locales de Tiedra (Valladolid). Esta colaboración entre dos proyectos vallisoletanos pone en valor la materia prima de proximidad y la especialización apícola como base del resultado final. Esta colaboración entre dos proyectos vallisoletanos refuerza el vínculo entre apicultura local y bebidas fermentadas artesanales.

Un gran reconocimiento

El reconocimiento sitúa a Hidromiel Beekinga 79 Lavanda como la referencia mejor valorada de su categoría en esta edición internacional, consolidando la trayectoria de la marca dentro del panorama actual del hidromiel artesanal.

Beekinga ya había obtenido medallas en anteriores ediciones del certamen y en competiciones nacionales, pero este oro en su categoría supone un nuevo impulso en su proyección exterior.

La reinterpretación contemporánea del hidromiel desde Valladolid Hidromiel Beekinga es una marca nacida en Valladolid en 2020 con el objetivo de reinterpretar el hidromiel desde una visión contemporánea, posicionándolo como alternativa gastronómica al vino y la cerveza.

Desde su fábrica ubicada en La Cistérniga, la empresa produce aproximadamente 22.000 litros anuales de hidromiel artesanal, distribuidos en distintas variedades y formatos: botellín, botella y barriles reutilizables para hostelería.

La apuesta por el formato barril, todavía poco habitual en la industria del hidromiel, permite su servicio en tirador, facilitando su incorporación en bares, restaurantes y eventos gastronómicos.

Esta decisión estratégica acerca el hidromiel a los canales profesionales y lo sitúa en un escenario similar al de otras bebidas fermentadas consolidadas, ampliando sus posibilidades de consumo y presencia en el mercado.