Tordesillas se convierte en la capital nacional del bádminton: "Traerá un retorno de entre 40.000 y 50.000 euros"

El alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira (izq), y el diputado de Deportes y Juventud y concejal en la localidad, Javier González (drch), presentan el XXI Torneo de Bádmiton Villa del Tratado

Tordesillas (Valladolid) se convertirá este sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo en la capital nacional del bádminton. Con la celebración del XXI Torneo Villa del Tratado las mejores canteras de nuestro país se darán cita en categorías sub 15 y sub 19 en una competición que será puntuable para el ESP Rn Jóvenes y que trasciende a lo meramente deportivo, ya que también supondrá para la localidad un "retorno económico de entre 40.000 y 50.000 euros".

Así lo ha destacado durante la presentación en el Palacio Pimentel el diputado de Deportes y Juventud de la Diputación de Valladolid y también concejal en Tordesillas, Javier González, junto al alcalde del municipio, Miguel Ángel Oliveira.

Durante estos dos días, Tordesillas acogerá a alrededor de 130 de los mejores jugadores de lo que se denomina como la cantera del bádminton español. Todos ellos, además, llegarán acompañados, se estima, por personal del club y sus familiares. "Calculamos que como mínimo vienen con su padre, su madre y hermano si tienen", ha precisado González.

Esto propicia un casi lleno en hoteles y casas rurales, coincidiendo además con la celebración de la llegada de la Reina Juana a la Villa del Tratado. "Complementamos el turismo cultural con el deporte", ha añadido el alcalde de Tordesillas.

Y es que Oliveira ha destacado este fin de semana como "muy importante" para la localidad y que supone un ejemplo de lo que llaman "modelo Tordesillas", en esa colaboración público-privada que también se ve impulsada por las asociaciones.

El diputado y concejal ha subrayado que Tordesillas se va a convertir así este fin de semana en un "referente del deporte en la provincia" gracias a un torneo que "ya está instaurado como uno de los más importantes" en España a nivel de deporte base.

XXI Torneo Villa del Tratado

En sus 21 ediciones, este evento se ha convertido ya en un campo de formación para muchos de los jugadores que, posteriormente, han sido y son internacionales con la selección española de bádminton en las primeras posiciones del ranking internacional.

La inversión que ha hecho el Ayuntamiento de Tordesillas para desarrollar esta edición es de unos 10.500 euros, para cumplir así los requisitos y honorarios que exige la Federación Española de Bádminton (FESBA) para su celebración.

Según ha explicado González, hubo una inscripción inicial de 73 clubes, pero para cumplir los ratios de partidos por pista se han quedado finalmente 60, procedentes de 16 de las 17 comunidades autónomas españolas.

En total, se jugarán más de 200 partidos, contando ambas categorías, en modalidades individuales y dobles, tanto masculinas, como femeninas y mixtas.

Para esta ocasión, no habrá representación local de ningún jugador, ya que los tres deportistas que se habían inscrito han quedado en reserva a la espera de cualquier baja de última hora por no contar con el ranking necesario para entrar directamente en los grupos de competición.

Asimismo, desde el Ayuntamiento de Tordesillas también se fomenta la participación de los voluntarios, a quienes se les dotará de una camiseta. "Es pequeña porque queremos que los que están empezando a hacer bádminton se enganchen", ha explicado González.

El impacto de este torneo no se queda únicamente en Tordesillas, sino que debido al volumen de participantes, clubes y acompañantes, las reservas en casas rurales y hoteles también se extienden a los pueblos de alrededor.

El XXI Torneo Villa del Tratado será el primer torneo, de los cuatro que se celebran de estas características en el presente año dentro del calendario de la Federación, posicionándolo como un aliciente para que los jugadores puedan medir fuerzas de cara al resto de la temporada.

La competición está patrocinada tanto por el Ayuntamiento de Tordesillas como por la Diputación de Valladolid y la Junta de Castilla y León, a quienes han agradecido su colaboración tanto el propio González como Miguel Ángel Oliveira.