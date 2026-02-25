Pelea en Peñafiel: amenaza de muerte con una navaja de 10 centímetros a la víctima y es detenido por la Guardia Civil

La Guardia Civil, junto a la Policía Local de Peñafiel, han detenido a un hombre en dicha localidad por un presunto delito de amenazas graves de muerte, cuando esgrimía un arma blanca tras intervenir en una pelea en la vía pública.

Era a las 09:40 horas del 24 de febrero cuando la Central COS de la Benemérita alertaba a una patrulla sobre una agresión entre dos personas. Se indicaba que una de ellas portaba un arma blanca y estaba amenazando a la otra.

A su llegada, los agentes encontraron en el lugar a un equipo de la Policía Local que había identificado y separado a los implicados para garantizar la seguridad en la zona.

Los agentes de Policía Local informaron de que una persona les había entregado una navaja de 10 cm de hoja y 12 cm de mango curvo de madera, que el presunto agresor la había esgrimido durante la pelea.

Según declaraciones, el individuo colocó la navaja junto a los riñones de la víctima, mientras ambos se encontraban en el suelo, con una clara intención lesiva y generando un grave riesgo para la vida del agredido.

Tras gestiones realizadas, se tuvo conocimiento que el presunto autor profirió amenazas de muerte mientras sostenía el arma contra la víctima.

A la vista de los indicios recabados, la Guardia Civil procedió a la detención del presunto autor a las 10:55 horas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.