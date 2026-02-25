Los Niñatos, un vino con carácter y exclusivo en un pueblo de Valladolid: “Solo hemos hecho 1.046 botellas"

De izquierda a derecha: Beatriz, junto al marido de Lilila y Lilia, otra pata de Los Niñatos y el marido de Beatriz. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Mucientes es un municipio de la provincia de Valladolid que, en la actualidad, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) cuenta con una población de 690 habitantes y que se encuentra a unos 15 minutos en coche de la capital.

El cultivo de la vid en la localidad vallisoletana, al igual que en otros pueblos vecinos, tiene un papel relevante. En sus tradiciones, en la forma de vida, y en todo. El municipio huele a vino y forma parte de la Ruta del Vino Cigales, a la que pertenecen también varias bodegas y empresas agroalimentarios y turísticas del municipio.

Allí nació el vino que lleva el nombre Los Niñatos 2024, un vino rosado elaborado al amparo de la DO Cigales por el proyecto que lleva el mismo nombre. Un caldo eminentemente fresco y que cuenta con una gran complejidad. No es un clarete al uso.

“Solo hemos hecho 1.046 botellas de clarete de viñedo muy viejo fermentado en barricas de roble español. De momento no queremos elaborar más porque el potencial de producción de nuestras viñas es muy limitado y queremos mantener el nivel conseguido”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Beatriz Lara.

Ella es una de las artífices del proyecto. Nació en Cigales y, en la actualidad, reside en Fuensaldaña. Propietaria de una empresa de servicios vitícolas, y con 35 años de experiencia en el sector, nos cuenta todos los secretos de un vino único.

La vida de Beatriz

“Los Niñatos es un vino delicado, sutil y complejo. La barrica acompaña, refuerza y aporta volumen, pero siempre apoyando al vino por detrás de la fruta y los matices florales, sin marcar demasiado”, asegura Beatriz.

Nuestra entrevistada nació en Cigales, pero siempre ha trabajado en la zona y conoce perfectamente a la mayoría de los viticultores y cada uno de los pequeños majuelos que se ubican por estas tierras.

“Mi familia siempre se ha dedicado al campo con negocios propios. Por ello siempre he querido tener mis propios proyectos vinculados al mundo agrícola. Soy muy aficionada también al flamenco y los toros”, confiesa.

Ha ido formándose, a lo largo de estos años. También, empapándose de este mundo y de la pasión de la gente que ha ido conociendo vinculada al sector.

Beatriz junto a Lilia. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Los Niñatos

“Los Niñatos somos, en la actualidad, cuatro mujeres vinculadas entre nosotras por muy diversas razones. Somos apasionadas del mundo del vino y, especialmente, de esta zona que resulta tan extraordinaria”, apunta la profesional.

Las barricas, como nos explica, se encuentran situadas en la bodega familiar elaboradora de claretes y tintos que lleva el nombre de Hijos de Rufino Iglesias, en Mucientes, dentro de la DO Cigales, que hace “vinos de altísimo calidad con mimo y pasión”, señala.

Han elaborado un total de 1.046 botellas de este vino único, con carácter y exclusivo. “Lo vendemos a vinotecas especializadas y a la alta hostelería”, añade nuestra entrevistada, que apunta que, de momento, “no elaborarán más”.

Lo bueno, en pequeñas dosis, se disfruta más y mejor.

Botella del vino de Los Niñatos. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

El futuro

“Vemos el futuro con mucho optimismo. Creemos que los pequeños proyectos como el nuestro, además de hacernos felices, tienen un hueco en este sector que pasa por ser altamente competitivo”, afirma Beatriz.

Una apuesta por el clarete clara. Un vino que, según nuestra protagonista, tiene “un enorme potencial de crecimiento” y del que se pueden sacar “grandes matices” tras su paso por la barrica.

“Nuestro vino tiene un enorme potencial de maridaje con multitud de platos. Su graduación alcohólica más baja y su más alta acidez lo posicionan frente a otros tipos de vino, sobre todo teniendo en cuenta las corrientes de consumo que nos vienen”, finaliza.

El objetivo, aunque ahora la producción de Los Niñatos esté parada para coger impulso, es claro: “Queremos poder seguir elaborando este vino muchos años más”, asegura.

Ojalá que así sea.