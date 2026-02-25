Garzón califica a Díaz como la mejor ministra de Trabajo de España y pide unidad a la izquierda: “Para mí lo es”

El ex coordinador federal de Izquierda Unida y exministro de Consumo, Alberto Garzón, ha presentado su libro ‘La guerra por la energía’, en un acto que ha contado con su intervención, junto a la del candidato a la Presidencia de la Junta por la coalición En Común, Juan Gascón, y la concejala y coordinadora de IU en la ciudad de Valladolid, Rocío Anguita, en Valladolid.

“La idea de presentar el libro pasa por proporcionar una herramienta para intentar entender el mundo en el que vivimos, que es distinto al de hace unas décadas. Solo hay que escuchar a Estados Unidos y a Trump para darse cuenta de que hay muchas cosas que han cambiado a peor y tenemos mucho trabajo por delante”, ha afirmado Garzón.

El exministro de Consumo ha añadido que “cuando hablamos de Geopolítica parece que es solo para especialistas” pero “no es así” porque “tiene que ver con aranceles, con economías locales y regionales”.

“Los recursos son finitos. Hay una parte de la población, entre ellos la extrema derecha, que considera que, ya que son finitos y pocos, mejor para ellos solos. Eso plantea Estados Unidos. La gente progresista y que cree en la democracia tiene que plantear que los recursos que son de la tierra son de todo el conjunto de la población humana”, ha añadido Garzón.

Todo, hablando de su libro.

Sobre la izquierda y Yolanda Díaz

“La Izquierda está en un proceso de renovación. Lo vimos el sábado y creo que esa Izquierda está replanteándose cómo hacer algo con gran consenso, trabajando en unidad. La gente sabe lo que penaliza la Ley Electoral cuando se va de manera fragmentada. Los ciudadanos queremos unidad. Hay un consenso para hacerlo. No está claro cómo hacerlo”, ha señalado.

Sobre Yolanda Díaz, que ha renunciado a liderar el nuevo Sumar y no será candidata a las elecciones generales de 2027, ha afirmado que ha sido “la mejor ministra de Trabajo de España, para mí lo es”.

“Yolanda seguirá en el Gobierno y lo que queda por ver es cómo los partidos se movilizan con la sociedad civil para muchas tareas, pero la más importante es que la derecha y la extrema derecha no gobiernen en nuestro país”, ha añadido. Ha defendido la decisión de Díaz como “personal” y no ha querido meterse a valorar la misma.

“Yolanda va a ser referente de la izquierda durante mucho tiempo porque no va a desaparecer y va a contribuir desde otro lugar”, ha insistido Garzón.

El campo

Sobre el campo y la no llegada de la izquierda a los ganaderos y los agricultores a la hora de conseguir el voto, el exministro ha apuntado que “hay una caricatura de la derecha y la extrema derecha que dice que la ciudad es de izquierdas y el campo de la derecha y conservador”.

Ha citado a Zamora que está gobernada por Izquierda Unida y ha apostado por “no dejar el campo a la derecha y la extrema derecha” en un ámbito que “resulta fundamental” y que “lo fue en la pandemia”.

“Tenemos que ser capaces de reconectar con el campo”, ha finalizado el excoordinador federal de Izquierda Unida

Apuesta por la energía

Juan Gascón, el candidato a la Presidencia de la Junta por la coalición En Común, ha apostado por “generar energía” y “también ser consumidores de energía” para “potenciar la industria verde” y “generar empleo.

Gascón ha apostado por “un sistema de renovables” que “no sea agresivo con el medio ambiente” y ha pedido un “Plan Regional de Biogás” que “no existe por falta de voluntad política”.

“Tenemos la preocupación por los de abajo y es lo que vamos a transmitir en nuestra campaña que arranca este jueves”, ha finalizado Juan Gascón.