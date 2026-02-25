Doce mujeres que son oro y muestran su liderazgo en los pueblos de la provincia de Valladolid

El diputado delegado del Área de Empelo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, y el director de la Escuela de Negocios CEU Castilla y León, Manuel Perucho, han entregado los diplomas a las 12 mujeres participantes en el VIII Programa de Desarrollo Profesional (PDP) para Mujeres en Entorno Rural, que se ha clausurado hoy.

Roberto Migallón ha destacado “que este curso es una muestra más del compromiso permanente de la Diputación de Valladolid para seguir avanzando en la lucha por la igualdad de oportunidades, así como por fomentar las capacidades de liderazgo de las mujeres que trabajan en nuestro mundo rural”.

Asimismo, ha agradecido la colaboración de la Escuela de Negocios CEU para desarrollar este programa y ha defendido la colaboración público- privada para poner en marcha iniciativas como esta, centrada en la formación continua y en la capacitación para la mejora profesional “que ha llegado ya a numerosas mujeres a lo largo de sus 8 ediciones, reafirmándonos en nuestro convencimiento de que las mujeres son clave para el futuro del desarrollo rural y la lucha contra el reto demográfico en nuestros pueblos”.

Por su parte, el director de la Escuela de Negocios CEU Castilla y León, Manuel Perucho, ha señalado que “para CEU Castilla y León este es un proyecto apasionante, que nos motiva y nos ilusiona” y ha incidido en que, desde su punto de vista, “fortalecer y consolidar el potencial de este colectivo de mujeres profesionales no solo es fundamental para el bienestar de las personas y de las comunidades rurales, sino también para la productividad económica en general”.

Mujeres en el entorno rural

Doce mujeres han participado en esta VIII edición del PDP, procedentes de 7 localidades de la provincia: Boecillo, La Seca, Aldeamayor de San Martín, Olmedo, San Bernardo, San Miguel del Arroyo y Montemayor de Pililla. Sus perfiles profesionales previos pasan, en la mayoría de los casos, por puestos directivos o por puestos relacionados con la comercialización de productos o servicios.

El Programa de Desarrollo Profesional para Mujeres de Entorno Rural está dirigido a mujeres que desarrollan su actividad profesional en localidades de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Valladolid y que tienen inquietud por incorporar la mejora de sus competencias en su crecimiento profesional y personal.

En consecuencia, está dirigido a emprendedoras que consideran factible optimizar su rendimiento; a profesionales del ámbito rural que quieren impulsar sus carreras o trazar un plan de promoción y desean mejorar sus competencias y habilidades y las de su equipo; o a empresarias que quieren mejorar las oportunidades de su negocio.

Entre los objetivos del Programa destacan cuestiones como disponer de un conjunto más amplio de herramientas que facilite el crecimiento profesional y personal, fomentar la orientación al logro, aportar más valor al proyecto profesional, fomentar la capacidad de liderazgo y generar una mayor actitud de autovalía, facilitar el desarrollo de las personas que la rodean, así como desarrollar la profesionalidad, la responsabilidad personal y la excelencia como valores y competencias diferenciadoras clave.

Para conseguir estos objetivos, el Programa se desarrolla a través de 3 etapas en las que se evalúa la situación actual, se analizan los resultados y se establece un plan personal de mejora.