Dos accidentes en menos de una hora dejan varios heridos, entre ellos un niño de 10 años y copiloto de una moto, en Valladolid

Dos accidentes, en menos de una hora, han sacudido a Valladolid en la tarde de este miércoles, 25 de febrero, como han informado fuentes del Servicio de Emergencias.

El primero ha tenido lugar a las 17:38 horas tras una colisión entre tres turismos en el punto kilométrico 184 de la N-601, en Valladolid, y antes de la salida hacia Laguna de Duero.

En principio no había personas heridas y se dio aviso a las policías locales de Valladolid y Laguna de Duero y a Tráfico de la ciudad del Pisuerga.

Al llegar, la Policía Local de Laguna de Duero ha solicitado asistencia sanitaria para atender a una persona que ha resultado herida, por lo que se ha dado aviso a Sacyl.

El segundo accidente ha tenido lugar a las 18:26 horas de la tarde tras una colisión entre una moto y un turismo a la altura del número 142 del Paseo Zorrilla de Valladolid.

Se ha solicitado asistencia para atender al copiloto de la moto, que se queja de la pierna. Se ha dado aviso a la Policía Local de Valladolid y a la Policía Nacional, además de a Sacyl, que ha movilizado una ambulancia al lugar.

El Servicio de Emergencias ha informado de un tercer accidente, a las 19:10, tras la colisión de un turismo contra un animal en la VP-1104, en Pedrajas de San Esteban viniendo de Alcazarén donde ha resultado herida una mujer de 48 años que se quejaba de un golpe en la cabeza.

Se ha dado aviso a Tráfico de Valladolid y a Sacyl, que ha movilizado recursos al lugar.