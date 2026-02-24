El parque hinchable "más grande del mundo" llega a Valladolid: entradas desde 11 euros y 4.000 m2 de diversión

Imagen de Funbox, el parque de hinchables "más grande del mundo" que llega a Valladolid

El próximo 27 de febrero y hasta el 22 de marzo llegará a Valladolid Funbox, el parque hinchable "más grande del mundo". El precio de las entradas será desde 11 euros, en función del día, y también se venden experiencias VIP por 35 euros, que incluyen saltos ilimitados durante todo el día, calcetines, bebida, fast pass sin colas, zona de descanso o consignas privadas.

Estará ubicado en el centro ferial junto al estadio José Zorrilla, en un espacio de 4.000 metros cuadrados de diversión divididas en 10 áreas de juego diferentes que estarán conectadas entre sí. Tal y como relatan desde la empresa, que tiene su sede en el sur de California (Estados Unidos) y trae la experiencia por primera vez a Europa, cada rincón está "cuidadosamente diseñado para provocar grandes emociones".

El parque abrirá los jueves, con un precio reducido de 11 euros por el Día Funday, y los viernes, sábados y domingos con entradas por 16 euros. Todos los pases serán para un periodo de 80 minutos, pudiéndose reservar en www.funbox.com.es. Cabe resaltar que los menores de 2 años no pagarán entrada, mientras que los menores de 12 deben ir acompañados de un adulto que también necesita comprar entrada.

Funbox estará en Valladolid el 27 de febrero al 22 de marzo

Es obligatorio el uso de calcetines en todo el recinto. La experiencia VIP, solo disponible para viernes, sábados y domingos, tendrá un coste de 35 euros y servirá para pasar todo el día seleccionado, desde la apertura hasta el cierre, del parque Funbox.

Atracciones inflables, toboganes y laberintos desafiantes son algunas de las experiencias que ofrece este parque. Destacan el Desafío Montañoso, la Carrera de Obstáculos, el Gumball Gallop, Ninja Wall o un tobogán de siete metros de altura.

El parque estará instalado al aire libre en el recinto ferial, donde habitualmente se instalan las atracciones durante las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo. También contará con zonas verdes, áreas de descanso y una tematización que "completa la experiencia".

El precio para Funbox en Valladolid va desde los 11 a los 35 euros

Las sesiones que se pueden reservar para disfrutar de Funbox en Valladolid son a las 17:30, 19:00 y 20:30 horas los jueves, con la excepción de este 27 de febrero ya todo agotado, y los viernes y a las 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00 y 20:30 los sábados y domingos.

La experiencia VIP está únicamente reservada para los sábados y domingos. "Un nuevo concepto de entretenimiento con un enfoque que prioriza a los niños aunque es una experiencia para todos los públicos, porque la diversión no tiene edad", zanjan desde Funbox.