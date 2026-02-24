Dos edificios históricos del pleno centro de Valladolid pasarán a ser 39 alojamientos turísticos

La calle Duque de la Victoria nº 23 con la calle Montero Calvo nº 7B.

El corazón de la ciudad continúa su proceso de transformación. La Junta de Gobierno Local ha otorgado la licencia de obras para un proyecto de rehabilitación parcial que convertirá dos antiguos bloques de oficinas en un complejo de 39 alojamientos turísticos.

La intervención se centra en el conjunto inmobiliario que conecta la calle Duque de la Victoria nº 23 con la calle Montero Calvo nº 7B, una ubicación estratégica para el sector servicios.

El proyecto se enmarca dentro del uso terciario de hospedaje, buscando revitalizar el patrimonio edificado y adaptar infraestructuras obsoletas a la demanda actual del mercado.

Detalles del proyecto de rehabilitación

La actuación se divide en dos bloques diferenciados que mantendrán su volumetría actual, centrando los esfuerzos en la reestructuración interior y la mejora de la eficiencia:

Edificio 1 (Duque de la Victoria): Este inmueble de cuatro plantas más bajocubierta albergará 19 alojamientos.

Edificio 2 (Montero Calvo): El bloque, que cuenta con tres plantas, bajocubierta y sótano, sumará otros 20 alojamientos al complejo.

Con un presupuesto de ejecución material que asciende a 1.692.670 euros, la obra no solo se limita a la nueva distribución de estancias. Los trabajos contemplan un reacondicionamiento integral del sistema envolvente y de las instalaciones, garantizando que el conjunto cumpla con las normativas vigentes de edificación y sostenibilidad.

Cabe destacar que la intervención excluye parte de la planta baja, manteniendo la configuración actual en la zona de calle, pero renovando por completo el propósito de las plantas superiores.

"Con esta actuación se impulsa la rehabilitación del patrimonio edificado en el centro de la ciudad, sustituyendo el uso administrativo por una oferta de hospedaje moderna que dinamizará el entorno comercial", explican fuentes municipales.