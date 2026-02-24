Conmocionado y con heridas un joven de 24 años tras un accidente de tráfico en un pueblo de Valladolid

Un joven de 24 años ha sufrido heridas en una mano y ha resultado conmocionado tras un accidente ocurrido en el kilómetro 6 de la carretera VA-900, en Fuensaldaña (Valladolid), como ha informado el Servicio de Emergencias.

La Sala de Operaciones del 112 Castilla y León recibía una llamada a las 3:18 horas de la madrugada de este martes, 24 de febrero, de la Guardia Civil, que informaba del siniestro.

Se dio aviso de forma inmediata a Emergencias Sanitarias-Sacyl que ha enviado recursos para atender a la persona herida.

Se trata de un joven de 24 años conmocionado y con heridas en una mano, como finalizan las mismas fuentes.