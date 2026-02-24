Conmocionado y con heridas un joven de 24 años tras un accidente de tráfico en un pueblo de Valladolid
El suceso se ha producido en la madrugada de este martes, 24 de febrero.
Un joven de 24 años ha sufrido heridas en una mano y ha resultado conmocionado tras un accidente ocurrido en el kilómetro 6 de la carretera VA-900, en Fuensaldaña (Valladolid), como ha informado el Servicio de Emergencias.
La Sala de Operaciones del 112 Castilla y León recibía una llamada a las 3:18 horas de la madrugada de este martes, 24 de febrero, de la Guardia Civil, que informaba del siniestro.
Se dio aviso de forma inmediata a Emergencias Sanitarias-Sacyl que ha enviado recursos para atender a la persona herida.
Se trata de un joven de 24 años conmocionado y con heridas en una mano, como finalizan las mismas fuentes.