La tiktoker Anix, la hermana de Plex, visita Valladolid para conocer el fenómeno ‘Therian’: “Hay que comprobarlo”

El pasado viernes, la Plaza Zorrilla de Valladolid se convirtió en el escenario de una peculiar quedada, el Fenómeno ‘Therian’ llegó a la ciudad del Pisuerga y a toda Castilla y León.

Por este motivo, Anix (@_yosoyanix), una de las creadoras de contenido más influyentes de la escena actual y hermana del reconocido streamer Plex, se desplazó hasta la capital vallisoletana con un objetivo claro: documentar de primera mano una "quedada" de la comunidad Therian.

La premisa, que nació como una necesidad de verificar la realidad de este movimiento, personas que sienten una conexión identitaria o espiritual con animales, chocó inicialmente con el escepticismo de sus padres.

Ante la explicación de su hija, el padre de la influencer se mostró tajante: "La gente ya quiere ser de todo", sentenció, reflejando el desconcierto de muchos adultos frente a las nuevas tribus urbanas digitales.

El rechazo inicial de sus progenitores a trasladarla al lugar fue rotundo. "Ni locos", fue la respuesta inmediata. Sin embargo, lo que comenzó como una negativa terminó en un ejercicio de apoyo familiar, permitiendo que la joven que tiene más de 1,1 millones de seguidores pudiera llevar a cabo su investigación de campo.

Búsqueda sin rastro en la Plaza Zorrilla

A pesar de la expectación generada, el encuentro en laPlaza Zorrilla resultó esquivo. Anix recorrió los puntos clave con la intención de realizar entrevistas y arrojar luz sobre un colectivo que suele ser objeto de mofa o incomprensión en la red.

Además, a la influencer también se la puede ver paseando por el Campo Grande.

Sin embargo, la expedición no halló rastros visibles del grupo. Las hipótesis que baraja la creadora y su equipo sugieren que los asistentes, buscando preservar su intimidad y evitar el escrutinio público, podrían haberse desplazado a zonas más apartadas y discretas de la ciudad.

"Vamos a ver cómo evoluciona esto", comentó la influencer, dejando la puerta abierta a futuras entregas de este reportaje social.

Con más de 48 millones de "me gusta" acumulados, Anix ha demostrado que su éxito en TikTok no es una simple extensión de la fama de su hermano. Su capacidad para mezclar el lifestyle con temas de actualidad y un humor natural la han posicionado como una voz relevante para la Generación Z.