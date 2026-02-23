La Semana Santa 2026 de la provincia de Valladolid se potencia: más fondos, nueva guía y campaña nacional

Conrado Íscar durante la presentación de la Semana Santa de la provincia

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha presentado este lunes la campaña de promoción de la Semana Santa 2026, en un acto que ha contado con la participación de representantes de las Juntas de Cofradías y alcaldes de distintos municipios de la provincia.

Antes de la presentación oficial, Íscar mantuvo una reunión de trabajo con los representantes de los ayuntamientos que cuentan con Junta de Semana Santa y con los responsables de las Juntas de Cofradías, con el objetivo de analizar las actividades previstas para 2026 y coordinar esfuerzos de cara a la próxima edición.

Durante su intervención, el presidente provincial destacó el valor cultural, social y económico de estas celebraciones.

“La Semana Santa es el momento en el que las calles se convierten en museos, pero también es una oportunidad de desarrollo rural y de impulso a la economía”, subrayó. En este sentido, aseguró que la institución provincial “redobla su apuesta con más recursos” para consolidar el turismo en 2026. “El compromiso de la Diputación es con hechos y con presupuesto”, afirmó.

La partida destinada a las cofradías experimenta un incremento de 70.000 euros respecto al ejercicio anterior —cuando ascendía a 64.000—, lo que supone un aumento del 9%.

Entre las novedades figura también la edición de una nueva guía turística, más moderna y adaptada al viajero actual, que incluirá un código QR para acceder a vídeos y contenidos multimedia.

Además, se estrenará un nuevo vídeo promocional que será la “punta de lanza” en ferias y presentaciones, acompañado de una campaña en medios de comunicación para difundir los distintos momentos y singularidades de la Semana Santa vallisoletana. El objetivo es atraer visitantes de todas las zonas de España.

La promoción contará también con la colaboración de hosteleros y empresarios a través de la marca Alimentos de Valladolid, con la iniciativa “Pasión y Sabor”, destinada a poner en valor los productos y la gastronomía local.

Establecimientos de la capital y de la provincia elaborarán menús especiales vinculados a la Semana Santa y, como es tradición, se repartirán sopas de ajo entre los cofrades.

De Interés Turístico

Por su parte, el alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, agradeció el apoyo de la institución provincial para que “la Semana Santa de la provincia de Valladolid tenga todo preparado”. Recordó además los viajes promocionales realizados en los últimos meses a Oporto y Madrid y subrayó el objetivo de que la Semana Santa de Tordesillas sea declarada de Interés Turístico Nacional. “Son días muy intensos y con un gran potencial para toda la provincia”, señaló.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Español de Castilla y León (@elespanolnoticiascyl)

En la misma línea, el vicepresidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, Ciriaco Rodríguez, agradeció el esfuerzo “económico e imaginativo” de la Diputación para promocionar la Semana Santa vallisoletana. Recordó las acciones desarrolladas en ciudades como Oporto, Madrid y Roma, donde se dio a conocer la riqueza de estas celebraciones.

“Los cofrades sabemos que la puerta de la Diputación siempre está abierta”, afirmó, apuntando incluso al objetivo de atraer a un mayor número de visitantes portugueses en 2026.

Promoción

Con el objetivo de dar visibilidad a todas las celebraciones, incluidas las de los municipios más pequeños, la Diputación de Valladolid ha diseñado una campaña de promoción que combina soportes tradicionales con nuevas herramientas de difusión.

Entre ellos, se reedita la Guía de Semana Santa, esta publicación recoge información de las celebraciones declaradas de interés turístico, así como de los municipios que cuentan con Junta Local o Junta de Cofradías, e incorpora sugerencias de visitas a recursos patrimoniales, culturales y enogastronómicos que enriquecen la experiencia del visitante.

Y la MiniGuía de Procesiones, en formato desplegable de bolsillo, en un práctico formato de bolsillo que incluirá los horarios de las procesiones y actos más representativos de la Semana Santa en la provincia.

Como novedad, un nuevo vídeo promocional, cuya grabación se realizó durante la Semana Santa del pasado año.

Esta producción audiovisual refleja el potencial turístico de la provincia de Valladolid y la relevancia de sus actos procesionales, mostrando la calidad artística de las esculturas, el sentimiento de los cofrades, la religiosidad y el patrimonio cultural que envuelve cada celebración.

Cada secuencia ha sido cuidadosamente planificada para capturar momentos clave y elementos representativos con un enfoque cinematográfico capaz de transmitir la atmósfera de recogimiento, tradición y espiritualidad.

El resultado es un relato visual evocador que pone en valor no solo la grandeza de las procesiones, sino también la riqueza cultural, paisajística, histórica y gastronómica del territorio.

Alimentos

Uno de los ejes fundamentales de esta edición serán las V Jornadas Alimentos de Valladolid con Pasión, organizadas con la colaboración de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid para seguir promocionando los Alimentos de Valladolid durante la Semana Santa. Las jornadas se celebrarán del 29 de marzo al 5 de abril de 2026 y buscan impulsar el consumo de productos locales, beneficiando tanto a productores como a establecimientos hosteleros.

Los restaurantes adheridos ofrecerán un Menú Alimentos de Valladolid compuesto, como mínimo, por un entrante y un plato principal elaborados con productos de la marca, una tabla de quesos con al menos cuatro referencias amparadas, un dulce servido con el café y una propuesta de vino o cerveza también perteneciente a la marca.

Excursiones

La programación se completa con el programa de excursiones “Semana Santa en la Provincia de Valladolid”, que permitirá combinar la asistencia a procesiones declaradas de Interés Turístico con visitas patrimoniales y propuestas gastronómicas.

El Miércoles Santo se visitarán el Archivo General de Simancas y Tordesillas; el Jueves Santo la propuesta se centrará en Medina del Campo o, alternativamente, en Fresno el Viejo; el Viernes Santo la jornada tendrá como eje Medina de Rioseco con parada previa en Urueña; y el Domingo de Resurrección el recorrido concluirá en Peñafiel con la tradicional Bajada del Ángel y la visita a su castillo y al Museo Provincial del Vino.

El precio de las excursiones desde Valladolid será de 50 euros para socios del Club de Amigos de la Provincia y 55 euros para el público general, mientras que desde Madrid será de 85 euros, sin incluir alojamiento.

Con este conjunto de acciones, la Diputación de Valladolid reafirma su apuesta por una promoción integral de la Semana Santa, invitando a vecinos y visitantes a vivir intensamente unas celebraciones que combinan espiritualidad, patrimonio, tradición y gastronomía, y que consolidan a la provincia como destino de referencia en estas fechas.