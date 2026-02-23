Ola solidaria con casi 2.000 € por Juan Esteban, muerto a puñaladas en Valladolid: “Es triste no poder enterrar a un hijo”

Minuto de silencio y homenaje por Juan Esteban. Fotografías cedidas a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La familia y la comunidad colombiana de la ciudad de Valladolid despedía, este domingo, 23 de febrero, a Juan Esteban Rubio, el joven de 18 años que moría el pasado viernes apuñalado, presuntamente, por un menor de edad en la calle Democracia.

El portero del Juventud Rondilla recibía su último adiós entre muestras de afecto y mucha tristeza tras un suceso que conmocionó a la ciudad del Pisuerga y que dejaba una enorme tristeza en las calles pucelanas.

Tras los terribles hechos, surgió en Valladolid una gran ola de solidaridad con el fin de ayudar económicamente a la familia para poder pagar el sepelio de Juan Esteban.

EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con David Manso, entrenador y delegado del Juventud Rondilla, que ha liderado esta recolecta. Entrenador y delegado del club que nos cuenta cómo se dio todo.

“Siempre con una sonrisa”

“Siempre estaba riéndose. Con una sonrisa en la cara. Era un chaval muy especial. Llevaba más de cuatro años en el club”, asegura, en declaraciones a este medio, David Manso.

Todo hablando de Juan Esteban Rubio, el joven de 18 años, con ellos recién cumplidos, que jugó de portero en el Juventud Rondilla, pero que en los últimos dos partidos también lo hizo como delantero.

“Jugaba en el Juventud Rondilla y todo el mundo se ha volcado para ayudar a sus padres en lo económico para pagar el sepelio”, añade nuestro entrevistado.

Fue este domingo cuando dieron el último adiós a un joven al que han arrebatado una vida que tenía un gran futuro.

Una ola de solidaridad

“Es triste no poder enterrar a un hijo. Hablando con los padres conseguimos juntarnos todos y echar una mano para pagar el sepelio. Lo han matado, no se ha muerto. Un niño de 13 años”, añade nuestro entrevistado.

Nuestro protagonista ha asegurado que hasta el propio Ayuntamiento de Valladolid se abrió a colaborar económicamente.

“Se ha recaudado, a través del Juventud Rondilla, un total de 1.819 euros. También han colaborado otros bares, familiares y hubo, el sábado por la tarde, una recolecta cerca de nuestros campos para ello”, finaliza David.

Una ola de solidaridad que se ha dado tras un suceso que ha conmocionado a la ciudadanía de Valladolid.