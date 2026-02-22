Ya es oficial: calendario de convocatorias de empleo público del Ayuntamiento de Valladolid para 2026

El Ayuntamiento de Valladolid ha publicado el calendario de convocatorias de empleo público para el primer semestre de 2026.

Esta iniciativa se enmarca en el I Plan Estratégico de Recursos Humanos 2025-2030, que, según informa el Ayuntamiento, su eje prioritario es la programación anticipada de los procesos selectivos para ofrecer "estabilidad y seguridad" a quienes desean desarrollar su carrera profesional en el servicio público municipal.

El año pasado se anunciaron 50 convocatorias -18 para el primer semestre y 32 para el segundo— combinando turno libre y promoción interna. En este 2026, el área de Recursos Humanos ha definido ya las fechas para este nuevo periodo, garantizando la cobertura eficaz de los puestos estratégicos que requiere la ciudad.

Como novedad destacada para este ejercicio, se han anunciado también los procesos cuyas pruebas selectivas darán comienzo en el segundo trimestre de 2026, una medida que refuerza la "previsibilidad y transparencia" del sistema

Este calendario, disponible en la sede electrónica municipal, permite a los aspirantes planificar su preparación con mayor antelación.

Con esta estrategia, el Ayuntamiento quiere seguir "fortaleciendo una administración moderna, profesional y orientada al servicio público de calidad", como así ha manifestado.