Miles de ciudadanos y partidos de izquierdas recorren el centro de Valladolid en defensa de la sanidad "pública y de calidad"

Bajo las premisas de ‘Sanidad pública y de calidad' y de ‘La sanidad no se vende, se defiende’, miles de ciudadanos procedentes de todas las provincias de la Comunidad secundaron la manifestación celebrada hoy en Valladolid y convocada por 16 plataformas sanitarias en Castilla y León.

Salida desde la plaza Mayor vallisoletana, se dirigió por la calle Santiago para, posteriormente, emprender camino por el paseo Zorrilla para finalizar a las puertas de la Consejería de Sanidad. Una acción reivindicativa que contó con la participación de diversos representantes políticos y sindicales.

Entre ellos, el candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, que estuvo acompañado por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; el candidato de IU y la coalición En Común (IU-Sumar-Equo) a la presidencia de la Junta, Juan Gascón; o la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, y el candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas.

“Estamos convencidos de que la mayoría de la población tiene una gran estima y mucho apego a la sanidad pública, que se encuentra en un periodo de liquidación total”, apuntó una de las portavoces de la Plataforma de defensa de la sanidad pública de Valladolid, Susana Simón, quien puso en valor la participación ciudadana para “visibilizar de una manera unida la situación”.

Simón aseguró que es “esencial” que la población “defienda un derecho tan importante que necesitamos todos”, al mismo tiempo que recordó que las plataformas y movimientos “trabajan a diario” y “no sólo cuando hay una campaña electoral próxima”, aunque reconoció que “se está ante el momento justo” debido a la cercanía del 15 de marzo.

Por su parte, uno de los responsables de la Plataforma por la sanidad pública de Burgos, Juan Antonio Ayllón, afirmó que “a los ciudadanos solo nos queda la posibilidad de manifestarnos y de votar”, por lo que remarcó que su movimiento está “constantemente en la calle desde hace años” para denunciar la “destrucción del sistema”, porque la sanidad “es de lo más querido por los ciudadanos y el servicio público más cercano”, aclaró.

Junto a sus compañeros, uno de los portavoces de la Mesa en Defensa por la sanidad pública de Segovia, Enrique Arrieta, defendió que las decisiones que se toman en la Consejería de Sanidad, que es la responsable de la atención sanitaria, “afectan a todas las comarcas y a los diferentes lugares de nuestra Comunidad”. “Esa es la razón por la que estamos todos aquí, independientemente de que haya campaña o no”, aseveró.