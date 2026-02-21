Irene Montero asegura que las alianzas de la izquierda "van a caer por su propio peso"

La eurodiputada de Podemos Irene Montero, acompañada por Ione Belarra, participa en una manifestación por la Sanidad Pública en Valladolid Rubén Cacho / ICAL.

La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, ha visitado Castilla y León para mostrar su respaldo a la candidatura de Miguel Ángel Llamas (Podemos-Alianza Verde) ante las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo.

Montero ha participado en la manifestación por la sanidad pública que ha recorrido el centro de Valladolid y, allí, preguntada por las posibles uniones de las fuerzas de izquierda, la eurodiputada ha señalado que “lo importante” es que la “gente tiene ganas de izquierda y tiene ganas de parar a la derecha”.

Respecto a la nueva plataforma de izquierdas y a la refundación del proyecto Sumar, IU, Comuns y Más Madrid, subrayó que las “fórmulas en las que nos presentemos van a caer por su propio peso”, pero incidió en el interés de los ciudadanos por la “izquierda”.

Según Montero, el gobierno del Partido Popular conlleva el deterioro de la vida en los pueblos y obliga a los ciudadanos a vivir de una manera que no desean. En este sentido, ha defendido que servicios fundamentales, como los consultorios médicos abiertos, son una realidad en el mundo rural gracias a la gestión de la izquierda.

En esta movilización por la sanidad pública a la que han acudido miles de ciudadanos y una importante representación de partidos de la izquierda, tales como la secretaria general de Podemos, Ione Belarra; el candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, acompañado por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

También han estado presentes el candidato de IU y la coalición En Común (IU-Sumar-Equo) a la presidencia de la Junta, Juan Gascón; o el candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas.

Montero ha reclamado que Castilla y León “necesita un cambio” y pidió a la ciudadanía que "deje de votar a quien destroza sus vidas y que apueste por un cambio”.