Vox exige el cese de Óscar Puente y pide una revisión urgente de las infraestructuras ferroviarias en Valladolid

El Grupo Municipal Vox presentará en el pleno del Ayuntamiento de Valladolid que se celebrará el próximo lunes, 23 de febrero, una moción para “solicitar el cese de Óscar Puente” como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y también “la realización urgente de un chequeo integral de las infraestructuras ferroviarias que conectan con Valladolid.

En su exposición de motivos, la formación recuerda la importancia de las infraestructuras ferroviarias para la ciudad, ya que son muchos los vecinos que las utilizan como medio de transporte, especialmente por motivos laborales.

Para Vos, el ministro de Transportes “parece haber normalizado, por ser habituales, los retrasos, cancelaciones, detenciones y evacuaciones masivas”.

“Los accidentes de Adamuz y Gelida han puesto de manifiesto el deterioro y la falta de mantenimiento adecuado de las vías, generando riesgos reales para la seguridad ferroviaria”, aseguran desde el grupo municipal.

Por estos motivos, la formación “denuncia la dejación de funciones de Óscar Puente”, señalando “la reducción de métodos de revisión, el recorte en el gasto de mantenimiento y la priorización de proyectos mediáticos sobre la seguridad y calidad del servicio”.

Por ello, exige “la asunción de responsabilidades políticas y la elaboración de informes detallados sobre el estado de las infraestructuras”.

Vox formulará en el pleno las siguientes propuestas de acuerdo:

Primero. Solicitar el cese de Óscar Puente, por su responsabilidad política en la falta de adecuada prestación del servicio ferroviario, algo que afecta de manera negativa a nuestros vecinos y en la ausencia de verificación técnica y adecuado mantenimiento del trazado ferroviario, generando riesgos reales en la seguridad ferroviaria

Segundo. Instar, de manera urgente, al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para la realización, remisión y publicación de un informe detallado sobre el estado actual, tras un chequeo técnico integral, de las infraestructuras ferroviarias en sus conexiones con Valladolid, en coordinación con ADIF y los organismos competentes, evaluando el estado del trazado, la seguridad y las afecciones posibles, incluyéndose en dicho informe la relación completa sobre las labores de mantenimiento realizadas en las vías de alta velocidad (LAV) durante los últimos ocho años, atendiendo al incremento de la frecuencia y afluencia de pasajeros que han experimentado estas líneas con origen y destino en Valladolid

Tercero. Instar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para que, en base, al informe elaborado en el punto anterior, remita y publique un calendario concreto de actuaciones correctoras de las deficiencias y los riesgos existentes.

Cuarto. Instar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para que elabore, remita y publique un informe detallado sobre los retrasos continuos que están registrándose en los trenes de alta velocidad que conectan con Valladolid, especialmente en el trazado Madrid-Valladolid, especificando sus causas, periodicidad y medidas previstas para su corrección.

Quinto. Instar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para que elabore, remita y publique un informe exhaustivo sobre los motivos que han llevado a la reducción de la velocidad de los trenes de alta velocidad en el trayecto Valladolid–Madrid, así como las actuaciones previstas para restablecer los parámetros habituales del servicio, además del restablecimiento de la indemnización por limitaciones temporales de velocidad.

Sexto. Instar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a que elabore, remita y publique un informe sobre la posible afectación del incremento de circulación, para la seguridad ferroviaria, en su conexión con la red viaria existente, así como las medidas correctoras para evitar riesgos en la construcción de la estación, y las consecuencias que el mismo puede tener en la paralización de las obras de la estación o la modificación temporal de las mismas.

Séptimo. Dar traslado de este acuerdo al Ministerio Transportes y Movilidad Sostenible, al Gobierno de la Nación y a los grupos parlamentarios de las Cortes Generales.