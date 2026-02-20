Sara García, astronauta e investigadora en lucha contra el cáncer: “Invertir en ciencia hace que el país prospere”

En la mañana de este viernes, 20 de febrero, se ha celebrado la rueda de prensa de presentación del IX Foro de la Cultura que se va a celebrar en Valladolid durante los tres próximos días.

Una presentación que ha contado con la presencia del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, los coodirectores del IX Foro de la Cultura, la doctora en Biología Molecular, Sara García Alonso y el matemático Eduardo Sáenz de Cabezón. También con Óscar Blanco, que es el coordinador de dicho encuentro.

“Estamos orgullosos de haber consolidado este espacio de debate en un lugar emblemático como el Teatro Calderón. Con un concepto fascinante como percha y con la mente abierta para compartir ideas”, ha señalado Sara García. El tema central del debate será el del universo.

La leonesa ha asegurado que “ha sido como escribir la carta a los Reyes Magos, el hecho de juntar a tanta gente con mucho trabajo detrás y espera que el encuentro se convierta “en todo un éxito”.

“Es un espacio de conversación para aprender. No se debate para ganar al otro. Contaremos con ponentes de todo tipo”, ha asegurado Eduardo Sáenz de Cabezón, el segundo de los coodirectores.

El alcalde de Valladolid ha afirmado que el foro “cumple retos” y que será un “lugar de encuentro, diálogo y reflexión” que pasa por ser “lo más importante para los seres humanos”. Han pasado, a lo largo de las ediciones anteriores, más de 800 ponentes y 200.000 personas de forma acumulativa.

Foto de familia del IX Foro de la Cultura.

“Es un orgullo para Valladolid. Se hablará del universo en la doble faceta de la física, el espacio en el que nos movemos y también nuestro universo interior”, ha añadido el alcalde de Valladolid que ha ensalzado la labor de Eduardo, de Sara y también de Óscar.

“Hablaremos de los sueños y que mejor que en un teatro que lleva el nombre de Calderón. La vida es sueño y el sueño es vida. Hablar del universo. Les puedo decir que no soy inmortal, pero soy eterno, que como punto de realidad puede ser interesante”, ha finalizado Carnero.

Óscar Blanco, el coordinador del evento, ha añadido que pasarán por el lugar unas 16.000 personas y que, para la primera charla, la que tendrá lugar a las 11.00 horas, hay registradas 1.000 personas.

Los dos coordinadores han insistido en que los perfiles de los ponentes “son variados” y que se basan en la comunicación y la investigación. No habiendo solo protagonistas de nuestro país, sino también del ámbito internacional.

Sara García y el cáncer

Sara García Alonso (León, 1989) es una bióloga molecular y candidata a astronauta española que en 2024 fue seleccionada como miembro de la reserva de la Agencia Espacial Europea (ESA) convirtiéndose en la primera mujer española que entrena oficialmente para ir al espacio.

Estudió el grado y el máster de biotecnología por la Universidad de León. En 2018 se doctoró como cum laude en biología molecular del cáncer en la Universidad de Salamanca y fue premio extraordinario.

Durante su doctorado, trabajó como asistente de investigación para el Centro de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca y más tarde en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) enfocándose en investigaciones sobre medicina personalizada del cáncer. Sobre su labor en la lucha contra la enfermedad ha sido preguntada en la presentación.

“No hablamos de una única enfermedad y una única cura. Es un conjunto de más de 200 enfermedades y eso aumenta la complejidad. Gracias al talento en España se aborda la problemática desde todas las fases”, ha explicado Sara García.

Desde incidir en la prevención, en el diagnóstico temprano y los cuidados paliativos. Se aborda la lucha contra el cáncer, incluso desde la física. Cada vez hay más colaboración que “genera avances”, ha añadido.

“Probablemente no lleguemos a la cura única que cure todos los cánceres. El objetivo es llegar a ello, en el de mama, por ejemplo, hay un 90% de cura”, añade Sara.

“La investigación en nuestro país, históricamente, no ha tenido la dotación económica que tiene en otros países de la Unión Europea o Estados Unidos. La sociedad cada vez es más consciente de la importancia. Los gobiernos están apostando muy fuertes por la investigación. Invertir en ciencia y tecnología hace que el país prospere. Creo que se está apostando cada vez más por ello.