Rescatan con helicóptero a un hombre con un perro que se encontraba sobre un tronco en el río Cega

El Grupo de Rescate y Salvamento ha intervenido para rescatar a un hombre con un perro que se encontraba sobre un tronco en el río Cega en Megeces.

A las 17:43 horas se recibió una llamada del 112 en la que solicitaba ayuda para el hombre en el paraje Botejar, en la parte norte del casco urbano.

Así, se dio aviso a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación y Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León, desde el que se ha activado al Grupo de Rescate y Salvamento, que se encontraba volando en las inmediaciones, de regreso a su base desde Urria (Burgos).

En el lugar, se ha realizado un descenso mediante grúa de uno de los rescatadores hasta el punto en el que se hallaba el hombre. Se le ha sacado del lugar también mediante izado al helicóptero, junto al rescatador, con otra maniobra de grúa con arnés de seguridad.

El hombre estaba ileso y no ha precisado de asistencia sanitaria, mientras que el perro ha logrado llegar a la orilla por sus propios medios, sin necesidad de ser rescatado.