Pacma avisa de la "ilegalidad" de la matanza de Laguna de Duero y pide que se cancele: "Incluye el sacrificio público de un cerdo"

Imagen del Ayuntamiento de Laguna de Duero y del cartel de la 27ª Jornada de la Matanza

Pacma ha solicitado este viernes, a través de un escrito urgente, al Ayuntamiento de Laguna de Duero (Valladolid) que se cancele de forma "inmediata" la celebración de la 27 edición de la jornada de la matanza, que está prevista para este sábado, 21 de febrero, al considerar que "podría vulnerar la normativa vigente en materia de protección animal y sanidad".

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, han explicado que el documento registrado avisa de que la actividad, que incluye la matanza pública de un cerdo fuera de un matadero, puede "contravenir el Real Decreto 37/2014, el Reglamento (CE) 1099/2009, la Ley 8/2003 de Sanidad Animal y la Ley 32/2007 sobre cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio".

Pero también añaden un posible incumplimiento de la normativa autonómica y sanitaria aplicable. La celebración de este tipo de actos, con la colaboración del Ayuntamiento, para Pacma, "no solo podría constituir una irregularidad administrativa, sino que también podría derivar en responsabilidad si se omite el deber de impedir posibles ilícitos".

El escrito de la organización animalista se dirige directamente a Alcaldía, dirigida por Avelino Álvarez, "como máxima autoridad municipal". Se le reclame la adopción de las medidas "necesarias" para evitar la celebración de este evento.

Por otro lado, también han pedido una copa telemática del expediente administrativo completo de esta edición y a las cinco anteriores, en la que se incluyan autorizaciones para el desarrollo de la matanza fuera del matadero, informes técnicos del proceso, acreditación de la captación de las personas que intervienen, documentación sanitaria del animal, permisos de manipulación o carnés de manipulador de alimentos, entre otras cuestiones.

Por último, han insistido en que este tipo de celebraciones, vinculadas a tradiciones que "implican sufrimiento animal", son "incompatibles con el avance social y con el marco normativo actual en materia de bienestar animal".