El Juventud Rondilla y el fútbol vallisoletano lloran la muerte de Juan Esteban, apuñalado con 18 años: “Vuela alto campeón”

Montaje del lugar de la agresión mortal, en la calle Democracia de Valladolid, y el mensaje de luto publicado por el Juventud Rondilla

Juan Esteban ha perdido hoy la vida con tan solo 18 años, apuñalado en el tórax tras una agresión en la calle Democracia de Valladolid, cerca del colegio Amor de Dios. El aviso al 112 de lo ocurrido a las 14:35 horas movilizó a Policía Nacional, Local y una ambulancia hasta el lugar. Allí los sanitarios lo atendieron y trasladaron al Hospital Clínico, donde lamentablemente murió minutos después.

Tres menores han sido detenidos y trasladados a dependencias policiales para prestar declaración y ver hasta dónde llegan las responsabilidades de cada cual en esta trágica muerte. Ahora, la investigación se centra en tratar de dar con su presunto asesino, que podría incluso ser inimputable a efectos legales por tener menos de 14 años.

Hoy es un día lleno de tristeza para su familia, sus amigos y para toda la ciudad de Valladolid. También para la familia del Juventud Rondilla, el equipo en el que jugaba Juan.

“Hoy es un día muy triste, para la familia del Juventud Rondilla por la pérdida de uno de nuestros jugadores”, aseguran. “Vuela alto campeón. Nuestro más sentido pésame para toda su familia”, han expresado desde el club.

Desde el Real Valladolid también se ha trasladado el pésame, asegurando que se sienten “consternados por el asesinato de un joven en Valladolid. Nuestra más firme repulsa a la violencia y nuestro más sincero pésame para familiares y amigos. D.E.P.” , han publicado en X.

También han querido sumarse a este dolor por la trágica muerte del joven Juan Esteban desde otros equipos de fútbol vallisoletanos como el Club Deportivo Arces: “Queremos trasladar nuestro más sentido pésame al Juventud Rondilla, a la familia y a los compañeros de Juan Esteban en estos momentos tan dolorosos. Nos unimos a su dolor y expresamos nuestra más firme repulsa ante cualquier forma de violencia. DEP”.

Desde el Club Deportivo Don Bosco igualmente se han mostrado “absolutamente consternados por lo sucedido. Nuestro más sincero y cariñoso afecto para toda la familia del chaval y por extensión a la familia del Juventud Rondilla en estos momentos tan duros. D.E.P”. Son solo algunos de los tantos comentarios y pésames trasladados desde el ámbito deportivo por la dolorosa muerte de este joven deportista de tan solo 18 años.