El emotivo mensaje de la residencia de un pueblo de Valladolid tras vivir una pesadilla: “Se evitó la tragedia”

Protección Civil colaboró en la evacuación de la residencia de Aldeamayor de San Martín Fotografía: Junta de Castilla y León.

Era el pasado viernes, 13 de febrero cuando los 45 usuarios de una residencia de ancianos de Aldeamayor de San Martín (Valladolid) eran evacuados después de que el colapso de las arquetas provocase que se inundara el patio y parte de las instalaciones debido al episodio de avenidas que sufrió la localidad.

La directora del Centro para Mayores, Jireysa Aldeamayor Golf, ha querido, a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, emitir un comunicado de agradecimiento.

“Desde la calma y ya en proceso de recuperación de la normalidad, no quiero que pase más tiempo sin agradecer a todos cuantos nos habéis ayudado estos días”, ha afirmado la directora del centro.

Ha hecho mención a la delegada territorial de la Junta en Valladolid, Raquel Alonso, y a su equipo, también a Roberto Martínez, el alcalde de Aldeamayor y a los concejales que por allí se pasaron como Belén Maderuelo y personal de la Gerencia de Servicios Sociales.

También a los Bomberos, a agentes de Protección Civil, de la Guardia Civil, agentes forestales, voluntarios, vecinos de Aldeamayor y al equipo de trabajo de las residencias de Parquesol, Cardenal Marcelo y Carretera de Rueda.

“Acogieron a nuestros mayores durante el tiempo que no podían estar en el centro y, muy especialmente a las familias de los residentes que no dudaron en colaborar ni un instante, también a nuestro equipo, que estuvo a la altura”, añade.

Asegura que “todos actuaron de forma rápida, prestando con generosidad y eficacia un servicio que evitó la tragedia y facilitó la seguridad y el bienestar de nuestros residentes”.

Gracias al “buen hacer de todos, la vida sigue en Jereysa y hablamos de este episodio en pasado y podremos convertirlo en una anécdota”, finaliza.

Los mayores ya han vuelto a su hogar.