Vuelve la polémica a Laguna de Duero por la fecha de sus fiestas grandes: “Afecta a la tradición e identidad del municipio”

No es de ayer, la polémica por la fecha de la celebración de las Fiestas Patronales en Honor a Nuestra Señora del Villar de Laguna de Duero que se venían celebrando del 7 al 11 de septiembre y que el año pasado ya cambiaron de fecha del 5 al 9 del mismo mes, encontrándose con el rechazo frontal de la Plataforma del 7 al 11 de la localidad pucelana.

Era en la tarde de ayer cuando la concejala de Festejos, Juventud y Turismo del Ayuntamiento de Laguna de Duero, a través de un vídeo publicado en las redes sociales, anunciaba las fechas para este 2026.

“Sabemos que muchos de vosotros os estáis preguntando cuándo serán las fechas de las fiestas que se celebrarán durante el 2026. Las de San Pedro Regalado y en Honor a la Virgen del Villar”, aseguraba Estela Crespo en el comienzo del vídeo.

Anunciaba que las fiestas de San Pedro Regalado se “desarrollarán durante el fin de semana del 8,9,10 de mayo” para “tener su colofón final el próximo 13 de mayo”.

“Las Fiestas Patronales en Honor a la Virgen del Villar se desarrollarán del 4 al 9 de septiembre. Quiero dejar claro, en primer lugar, que el día de nuestra patrona se mantiene y mantendrá siempre en el 8 de septiembre, como marca la tradición y como sentimos todos los laguneros y laguneras”, añadía la concejala.

Estela Crespo ha querido matizar que “en años sucesivos las fiestas patronales se adaptarán al fin de semana más cercano al día más importante de nuestras fiestas que es el 8 de septiembre”, sabedora de que las críticas, por no celebrarse del 7 al 11 de septiembre, iban a llegar.

“Desde el Ayuntamiento vamos a seguir trabajando por mantener vivas nuestras tradiciones y que sean capaces de convivir con la situación actual en la que vivimos. No es una decisión propia sino muy meditada y decidida por el Equipo de Gobierno y todos los departamentos que desarrollan las actividades del programa de fiestas”, ha afirmado Crespo.

Señala que se han tenido en cuenta “diferentes criterios de organización y la gran afluencia y participación que tuvimos el año pasado”, ha finalizado, año en el que ya se celebraron las fiestas del 5 al 9 de septiembre, en lugar de del 7 al 11.

Críticas

El Partido Comunista ha emitido un comunicado en relación con la nueva polémica que ha surgido por las fechas de las fiestas de la localidad vallisoletana que ha “desatado una oleada de críticas en redes sociales por parte de vecinos y colectivos del municipio”, señalan.

Hacen referencia al vídeo difundido a las 20 horas de este miércoles, 18 de febrero por los canales del Ayuntamiento en el que se comunicaba que el Equipo de Gobierno formado por PP, Independientes por Lagua y Vox decidían, por segundo año consecutivo “adaptar las fechas de celebración para que coincidan con el fin de semana más cercano” evitando que “los dos días principales caigan entre semana”.

“Las fiestas patronales se han celebrado tradicionalmente entre el 7 y el 11 de septiembre, coincidiendo con el día de la patrona, el 8 de septiembre. El año pasado, el cambio de fechas ya generó una importante controversia en el municipio”, aseguran en el escrito recogido por este medio.

Informan que en aquella ocasión, la decisión fue sometida a votación en la Comisión General de Fiestas, órgano en el que participan peñas, asociaciones y colectivos locales— con un resultado de 59 votos a favor de modificar las fechas (para que se celebraran las Fiestas Patronales entre el 5 y el 9 de septiembre) frente a 31 en contra.

Identidad

“Sin embargo, este año la decisión se ha adoptado sin que se haya convocado a la Comisión General de Fiestas ni se haya promovido ningún proceso de consulta ciudadana previa”, afirman.

Una circunstancia que “ha sido uno de los principales focos de crítica por parte de numerosos vecinos, que cuestionan la falta de participación en una decisión que afecta directamente a las tradiciones y a la organización social y cultural del municipio”. “Tras la publicación del vídeo, las redes sociales se han llenado de comentarios de vecinos que opinan que el equipo de gobierno ha actuado con escasa transparencia al prescindir de los cauces participativos”, señalan desde el Partido Comunista.

Una parte de estas críticas se ha lanzado desde el entorno de la Plataforma por las Fiestas Patronales de Laguna de Duero del 7 al 11 de septiembre, una agrupación ciudadana formada en 2025 en defensa del mantenimiento de las fechas tradicionales. “Los vecinos críticos con esta decisión argumentan que el cambio de fechas no es únicamente una cuestión organizativa sino un asunto que afecta a la identidad y a la tradición festiva del municipio”, señalan.

Varios colectivos consideran que, “al no haberse abierto un proceso de diálogo previo, se ha perdido la oportunidad de alcanzar un consenso amplio en torno a una celebración que es patrimonio común de todo el municipio”, finalizan.