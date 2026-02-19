Viva Suecia visita una famosa bodega de la provincia de Valladolid antes de sus conciertos en la capital

Dicen que la vida sin música no es vida. La música forma parte de nuestra historia y de nuestra cultura; tiene la capacidad de transformar el estado de ánimo, de acompañarnos en los momentos menos luminosos, de llenar silencios y de transportarnos a través de los recuerdos. Pero, sobre todo, tiene el poder de hacernos sentir, de emocionarnos.

A esa misma emoción se aferra Bodegas Emilio Moro, bodega familiar con más de 100 años de historia, que se une al grupo de indie rock y pop Viva Suecia en una colaboración donde música y vino se convierten en compañeros naturales para despertar los sentidos y reforzar uno de los grandes compromisos de la bodega: el apoyo a la cultura.

Esta alianza se materializa en una serie documental compuesta por cinco cápsulas en las que se explora el proceso creativo de la banda, desde el estudio hasta el escenario. Un recorrido íntimo que muestra cómo música y vino comparten un mismo lenguaje: el de la pasión, la pausa, la inspiración y el disfrute consciente.

Tradición y valores

Bodegas Emilio Moro y Viva Suecia se unen para acercar la calidad, la tradición y los valores de la bodega a la comunidad de seguidores del grupo, dejando claro que la cultura forma parte de su ADN. Una unión que nace de la pasión, del amor por la música y de la necesidad de encontrar estímulos que nos inviten a sentir y a emocionarnos.

Con esta colaboración, Bodegas Emilio Moro continúa ampliando su presencia en el territorio musical, conectando con nuevos públicos y generando una relación más cercana y emocional con los consumidores a través de experiencias culturales compartidas.

“Para Bodegas Emilio Moro, la música y el vino comparten una misma forma de entender las emociones”, explica Héctor Moro, director de Marketing de Bodegas Emilio Moro. “Ambos nacen de un proceso creativo, requieren tiempo, pausa y verdad, y tienen la capacidad de acompañarnos y de hacernos sentir. Esta colaboración con Viva Suecia surge de manera natural, desde el respeto mutuo y el amor por la cultura”.

Por su parte, Viva Suecia, que ha podido visitar la bodega coincidiendo con dos conciertos de su gira en Valladolid, también ha querido mostrar su entusiasmo por esta colaboración:

“Nos sentimos muy identificados con la forma de entender el vino de Bodegas Emilio Moro; cuando conoces su historia, entiendes que hablamos el mismo idioma”, señala Viva Suecia. “Compartimos el cuidado por el detalle, el respeto por el proceso y la importancia de las emociones, y eso es lo que hemos querido reflejar en esta serie”.

Los amantes del vino y de la música podrán disfrutar de esta unión y descubrir que, en la búsqueda de sensaciones, Bodegas Emilio Moro y Viva Suecia son compañeros naturales. Porque si hay algo que comparten tanto la familia Moro como los integrantes de la banda —Rafa, Jess, Alberto y Fernando— es su forma de entender las emociones como parte esencial de su manera de crear.

La cultura, motor y alma de la sociedad

Esta colaboración se suma a otras iniciativas con las que Bodegas Emilio Moro refuerza su vínculo con el mundo de la cultura, un ámbito que la bodega apoya desde hace años y que constituye uno de los pilares de la compañía.

En diciembre de 2025, la bodega dio un paso más en esta apuesta con la celebración del primer encuentro presencial de “A un Vino de Distancia”, su plataforma audiovisual de entrevistas, conversaciones y relatos protagonizados por personalidades del arte, la cultura, la ciencia y la gastronomía. Un proyecto nacido con la vocación de acercar la bodega a todos los públicos a través de contenidos que inspiran y generan diálogo.

Asimismo, Bodegas Emilio Moro ha estado presente en el Foro de la Cultura, una cita ya consolidada como punto de encuentro clave en la región, que reúne a voces de distintos lugares del mundo para compartir ideas, reflexionar y ofrecer charlas de gran valor cultural.

“La cultura forma parte del ADN de Bodegas Emilio Moro”, afirma Héctor Moro. “Apoyar proyectos culturales no es una acción puntual, sino una manera de estar en el mundo y de relacionarnos con la sociedad. Creemos en la cultura como motor de conexión, de diálogo y de emoción, y por eso seguimos impulsando iniciativas que van más allá del vino”.