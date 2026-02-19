“Si sigues con el bebé en brazos, ven a por él”: se busca al dueño de un carrito perdido en Valladolid

Es la imagen graciosa del día. La de un carrito de bebé en la Oficina de Objetos Hallados de la Policía Municipal de Valladolid que busca dueño.

“Tenemos un carrito de bebé. Si es tuyo y sigues con el bebé en brazos, ven a por él”, han asegurado los agentes.

El horario para recoger dicho objeto es de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

El teléfono es el 983426088.