Roba a una anciana de 92 años a la que cuidaba joyas por valor de 5.300 euros: luego las vendía

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid, en la mañana del 16 de febrero, a una mujer como presunta autora de un delito de hurto.

La víctima era una mujer de 92 años que vivía sola y que tenía como empleada del hogar a una mujer contratada.

La dueña de la vivienda se había personado en la Comisaría de Policía Nacional de Parquesol donde había interpuesto una denuncia por la sustracción de numerosas joyas de su domicilio, sin que hubiera síntomas de haber sido forzada la puerta ni el interior revuelto.

Los investigadores del Grupo de Hurtos se pusieron tras la pista de la persona que había cometido los hurtos. Los agentes determinaron en su investigación, que una mujer que trabajaba como empleada del hogar en el domicilio dos horas al día, había aprovechado diferentes episodios en los que había estado ingresada por motivos médicos la dueña de la vivienda, para hacerse con el botín.

Igualmente, los policías siguieron la pista de las joyas sustraídas, que habían sido vendidas. Todas las ventas habían sido efectuadas a favor de la empleada del hogar. El valor de las joyas sustraídas alcanzaba aproximadamente los 5.300 euros.

A consecuencia de la investigación los agentes de Policía Nacional procedieron a la detención la mañana del 16 de febrero de la mujer empleada del hogar, como presunta autora de un delito de hurto. Gran parte de las joyas han sido recuperadas y devueltas a su legítima propietaria.