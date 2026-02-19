Un incendio calcina una tienda de moda en Las Delicias: tuvieron que intervenir 4 camiones y 15 bomberos

Los bomberos durante la intervención en la tienda de Las Delicias @BomberosVLL

Un incendio declarado en la tarde del martes 17 de febrero ha calcinado la tienda de ropa Moda Reyes, situada en el barrio de Delicias, en la ciudad de Valladolid.

El aviso se recibió en torno a las 17:00 horas, cuando varios viandantes que caminaban por la avenida de Segovia, a la altura del número 19, alertaron de que salía abundante humo del establecimiento.

En apenas tres minutos, según informan los bomberos, los servicios de emergencia llegaron al lugar e iniciaron el operativo de extinción.

En la intervención participaron 15 bomberos y cuatro camiones de bomberos, que trabajaron de manera coordinada para sofocar las llamas.

El fuego arrasó el interior del comercio, causando importantes daños materiales y reduciendo a cenizas buena parte de la mercancía y el mobiliario.

Afortunadamente, no se registraron daños personales. Las llamas no se propagaron a las plantas superiores del edificio, aunque el humo ascendió por los conductos de ventilación.

Los bomberos procedieron a ventilar estos inmuebles para garantizar la seguridad de los residentes, sin que fuese necesario desalojar a los vecinos.

La seguridad en la zona fue asumida por agentes de Policía Local y Nacional que colaboraron en el control del perímetro y facilitaron el trabajo de los equipos de emergencia.