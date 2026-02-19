La CHD se defiende rotunda y atribuye las inundaciones en Aldeamayor Golf al suelo y a un “deficiente” drenaje

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha atribuido a “factores fundamentalmente intrínsecos vinculados a la naturaleza del suelo y a las características hidrogeológicas de la zona y el deficiente drenaje” los últimos efectos del episodio de avenidas en la urbanización Aldeamayor Golf, en Aldeamayor de San Martín (Valladolid).

Añaden, a través de un comunicado recogido por este medio, que “esta urbanización fue construida en un humedal, en un área catalogada por el Instituto Geológico y Minero de España como endorreica, caracterizada por un drenaje natural muy limitado, la proximidad del nivel freático y elevada tendencia natural al encharcamiento, asimilable a un humedal estacional”.

Una situación a la que se han unido, en este caso, “las intensas precipitaciones de este invierno, que han hecho subir el nivel freático en general y, en particular, en este complejo lagunar natural de Aldeamayor, con episodios como el actual”, señalan desde la CHD.

Apuntan que “debido al elevado valor natural de esta zona y para garantizar su conservación” frente a “los procesos urbanísticos fundamentalmente, buena parte de este tipo de terrenos están incluidos en la Red Natura 2000, bajo la figura de Zona de Especial Conservación “Salgüeros de Aldeamayor”.

Actuaciones en materia de conservación de cauces

En este sentido, la CHD ha destinado en el periodo 2021-2025 una inversión de tres millones de euros en materia de mantenimiento y conservación de cauces en la provincia de Valladolid, además de otras partidas específicas que se movilizaron para hacer frente a trabajos de emergencia tras avenidas especialmente graves en este periodo.

Dentro de ese marco de actuaciones, el término municipal de Aldeamayor de San Martín ha sido objeto de intervenciones específicas, entre ellas trabajos en el arroyo El Molino por importe cercano a 25.000 euros.

El Organismo ejerce sus funciones conforme a la normativa vigente y en coordinación con el resto de administraciones competentes, puesto que la conservación del cauce en el entorno de puentes y pasos, así como los tramos urbanos de los cauces, no corresponde al Organismo de cuenca, sino al titular del vial y a la entidad local, respectivamente.

Actualmente, la Confederación mantiene canales de comunicación abiertos y contactos técnicos con el Ayuntamiento de Aldeamayor con el fin de analizar conjuntamente los problemas existentes y estudiar posibles soluciones dentro del ámbito competencial de cada administración.