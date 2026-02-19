Andrés Manuel Velarde se marcha de la Comandancia de Valladolid para dirigir a la Guardia Civil en Extremadura

El coronel José Manuel Velarde ha dejado su puesto como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid. Una decisión que se tomaba recientemente y que ahora tiene su explicación en su reciente nombramiento, ya que es desde este jueves, 19 de febrero, nuevo mando del Instituto Armado en Extremadura.

Así se recoge en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que ha oficializado su nombramiento como nuevo jefe de la Guardia Civil en la comunidad autónoma vecina después de que fuera aprobado el pasado 12 de febrero por el Consejo de Ministros a propuesta del responsable de la cartera de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Manuel Velarde asciende así a general de brigada y se hará cargo a partir de ahora de la Guardia Civil extremeña. Antes, ha estado liderando la Comandancia de Valladolid desde junio de 2023, a donde llegó tras nueve años liderando a la Benemérita en Soria.

El coronel comenzó su carrera en 1989 con su ingreso en la Academia Militar de Zaragoza y se convirtió en teniente de la Guardia Civil en 1994. Además de en Soria y en Valladolid, ha estado en el Grupo Rural de Seguridad, en las unidades de Policía Judicial y de Investigación Fiscal, y en la Jefatura de Operaciones en Teruel.

Cuenta con varias condecoraciones por su trayectoria, como la Cruz del Mérito Militar; la Encomienda de la Orden del Mérito Civil; la Cruz, la Encomienda y la Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo; o varias cruces de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, entre otros reconocimientos.