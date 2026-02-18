Tudela de Duero se recompone tras la riada: 26 familias del Flor de Castilla vuelven a sus casas tras tres días desalojadas

Imagen del lunes de la zona trasera del edificio Flor de Castilla, en Tudela de Duero, durante las labores de desagüe del garaje

La normalidad se recupera poco a poco en Tudela de Duero (Valladolid). Tras casi una semana intempestiva como consecuencia de la riada que ha azotado a la localidad, las labores de recuperación comienzan a dar sus frutos, después de que este miércoles hasta 26 familias del edificio Flor de Castilla, de un total de 32, hayan podido volver a sus casas tras tres días desalojadas.

Por otro lado, las seis restantes que quedan se prevé que puedan volver este jueves, según ha informado el alcalde del municipio, Óscar Rodríguez, a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Fue la pasada madrugada del domingo al lunes cuando se decidió desalojar todo el complejo tras perderse el suministro como consecuencia de las filtraciones que anegaron el garaje y afectaron a los cuadros eléctricos.

Tres días después, los trabajos han permitido restablecer el suministro eléctrico, el agua potable y la calefacción a 26 de estas viviendas del edificio Flor de Castilla. Todas estas familias podrán ya desde este miércoles regresar a sus casas con normalidad.

Por otro lado, el alcalde de Tudela de Duero ha anunciado que también se ha podido restablecer el tráfico en la calle Ronda de San Esteban, que fue una de las principales zonas afectadas, donde también está el edificio Flor de Castilla. En esta calle también han sido muchos los vecinos que han podido comenzar a vaciar trasteros y retirar enseres que se han visto afectados por la crecida.

Por su parte, como viene sucediendo ya desde la tarde-noche del lunes, el nivel del río Duero continúa descendiendo a su paso por la localidad. En concreto, desde este martes ha disminuido en más de medio metro.

Mientras tanto, los trabajadores municipales continúan con las labores de limpieza, habiéndose centrado los trabajos en la mañana de este miércoles en el Paseo de la Poseía, donde se ha retirado con palas y agua a presión todo el lodo que el Duero ha dejado a su paso.

Los Bomberos de la Diputación de Valladolid, por su parte, han comenzado con las tareas de limpieza en la urbanización del camping, que fue la primera zona desalojada en Tudela de Duero el pasado sábado dada su proximidad al río y su poca altitud.

"Seguimos trabajando sin descanso para recuperar la normalidad cuanto antes y continuaremos informando", ha zanjado el regidor de Tudela de Duero en un comunicado recogido por este periódico.