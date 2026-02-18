Llamas de madrugada en Valladolid: un brutal incendio de seis contenedores corta una calle en Huerta del Rey

La madrugada de este miércoles ha sido agitada para los servicios de emergencia de Valladolid. Un aparatoso incendio ha calcinado por completo una hilera de contenedores en la calle Francisco Mendizábal, en el barrio de Huerta del Rey, movilizando a la Policía Municipal y al cuerpo de Bomberos.

El aviso saltó poco antes de las 3:00 horas, cuando el Servicio de Emergencias 112 alertó a la Policía Municipal sobre la presencia de llamas en la vía pública. Al personarse en el lugar, los agentes confirmaron la magnitud del fuego, que afectaba a un total de seis contenedores: vidrio, papel y cartón, envases, restos orgánicos y dos de fracción resto.

Ante la intensidad del incendio, los agentes intentaron inicialmente sofocar las llamas con los extintores de dotación de sus vehículos, pero resultó imposible controlarlo por medios manuales.

Uno de los momentos de mayor tensión se vivió cuando los agentes detectaron un reguero de líquido inflamable que avanzaba desde el foco del incendio hacia dos coches estacionados en las inmediaciones. Para evitar que los vehículos ardieran, la Policía tuvo que cortar el tráfico de forma inmediata y utilizar extintores para frenar el avance del líquido hacia los turismos.

Además tuvieron que localizar de urgencia a los propietarios de los coches de madrugada para que los retiraran antes de que el fuego los alcanzara.

Intervención y limpieza

Los Bomberos de Valladolid acudieron al lugar tras el requerimiento policial, logrando extinguir el fuego de manera definitiva mientras la Policía aseguraba el perímetro.

Tras la intervención, se solicitó la presencia de los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Valladolid, que trabajaron durante la madrugada para retirar los restos calcinados y dejar la calle en perfectas condiciones de seguridad y salubridad para el tráfico matinal. Por el momento, se desconocen las causas que originaron las llamas.