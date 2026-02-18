El incendio en unas cortinas de una vivienda de Valladolid moviliza a los bomberos, a la Policía y a Sacyl

Un incendio en una vivienda de Valladolid en la tarde de este miércoles ha provocado que los servicios de emergencias tuvieran que movilizarse para apagar el fuego y atender a una mujer de 70 años que presentaba dificultad respiratoria.

Según ha informado la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, los hechos han tenido lugar sobre las 14:59 horas en un edificio de la calle Jardines. El alertante señalaba que se había originado un fuego en unas cortinas del domicilio y que había mucho humo, aunque en un primer momento no se precisaba asistencia sanitaria para ninguna persona.

Al lugar acudieron efectivos de la Policía Municipal, de la Policía Nacional y el servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid. Ya allí, se ha solicitado asistencia para una mujer que estaba alterada y tenía dificultad respiratoria.

Por ello, también se ha desplazado personal de emergencias de Sacyl para atender a la víctima, aunque no ha trascendido si esta ha necesitado de traslado hasta un centro hospitalario.