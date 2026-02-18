El incendio en unas cortinas de una vivienda de Valladolid moviliza a los bomberos, a la Policía y a Sacyl
Una mujer de 70 años, en estado nervioso, presentaba dificultad respiratoria tras los hechos.
Un incendio en una vivienda de Valladolid en la tarde de este miércoles ha provocado que los servicios de emergencias tuvieran que movilizarse para apagar el fuego y atender a una mujer de 70 años que presentaba dificultad respiratoria.
Según ha informado la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, los hechos han tenido lugar sobre las 14:59 horas en un edificio de la calle Jardines. El alertante señalaba que se había originado un fuego en unas cortinas del domicilio y que había mucho humo, aunque en un primer momento no se precisaba asistencia sanitaria para ninguna persona.
Al lugar acudieron efectivos de la Policía Municipal, de la Policía Nacional y el servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid. Ya allí, se ha solicitado asistencia para una mujer que estaba alterada y tenía dificultad respiratoria.
Por ello, también se ha desplazado personal de emergencias de Sacyl para atender a la víctima, aunque no ha trascendido si esta ha necesitado de traslado hasta un centro hospitalario.