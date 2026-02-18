Elvira Mínguez, vallisoletana en busca de su segundo Goya: “El chiste que dice que si eres actor trabajas de camarero es real”

Elvira Mínguez (Valladolid, 1965) es una actriz, guionista, directora y escritora que cuenta con un Goya a la Mejor Actriz de Reparto con ‘Tapas’ en el año 2005 y ahora opta al segundo.

La pucelana ha sido nominada en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en ‘La Cena’, película dirigida por Manuel Gómez Pereira que, además, competirá por el galardón a Mejor Película.

Una nominación que supone un nuevo reconocimiento a una sólida trayectoria, muy vinculada la ciudad del Pisuerga y que consolida su papel como una de las grandes dentro del cine español en la actualidad tras 31 años de carrera.

Actriz, guionista, directora, y también escritora, en el año 2023 publicó ‘La Sombra de la Tierra’ cuya adaptación a la pequeña pantalla también adaptó y dirigió. Una mujer que no se cansa de reinventarse.

EL ESPAÑOL de Castilla y León habla con ella para hacer un repaso a su carrera mirando a ese 28 de febrero, día en el que se celebrará la 40ª gala de los Goya.

P.- ¿Quién es? ¿Cómo se define?

R.- Me defino como una persona trabajadora.

P.- Nació en Valladolid. ¿Cómo recuerda su infancia?

R.- Valladolid es una ciudad que ahora ha crecido mucho pero que, por aquel entonces, no era tan grande. Vivíamos en un barrio bastante humilde, en el 4 de marzo. Recuerdo jugar en la calle, con las amigas. Una infancia común con una familia trabajadora.

P.- Cuando era pequeña, ¿qué quería ser de mayor?

R.- La verdad es que no tengo recuerdo de pensar si quería ser azafata, veterinaria o médica. Nunca he tenido una vocación clara, la verdad.

P.- ¿Cuándo le llega la idea de ser actriz?

R.- Yo ya era mayor. Me matriculé en Biológicas, en Salamanca, porque muchas amigas se habían ido allí a estudiar farmacia. Conocí a un chico que hacía teatro. Me interesé y empecé a leer cosas por mi cuenta, de teoría teatral, y ahí me enganché. Al regresar a Valladolid me enteré de que había una Escuela de Teatro y fui a hacer las pruebas. Fue circunstancial. No tenía nada pensado. Me subí al carro y aquí sigo.

P.- ¿Qué películas y series de Televisión recuerda con más cariño?

R.- Sin duda, para mí, ‘Días contados’ fue la primera película, el principio de todo. Ha hecho 31 años, que son los que llevo en esto. Fue el principio de todo. Después hay rodajes que recuerdas con más cariño, otros con menos. Hay de todo.

P.- Ya consiguió un Goya a Mejor Actriz de Reparto por ‘Tapas’ en 2005, ¿cómo lo recuerda?

R.- Muy emocionante. Trabajar con Juan Cruz y Corbacho era una lección. Dos personas que sabían muchísimo de interpretación. Antes, la división entre televisión y cine era mucho más fea y dura. La gente que hacía televisión estaba más desprestigiada. Era la hermana menor del cine. ‘Tapas’ fue el momento que me hizo pensar que todos esos pensamientos eran erróneos. Juan Cruz y Corbacho tenían mucha trayectoria de televisión. Estábamos equivocados. ‘Tapas’ fue la prueba, para mí, de que solo existe una cosa que es contar historias y da igual el medio en el que se haga.

P.- Ahora está nominada de nuevo a Mejor Actriz de Reparto por ‘La Cena’, que también está nominada a mejor película. ¿Un honor?

R.- Sí. Gómez Pereira y yo nos conocíamos desde la época de ‘Días Contados’. Sin embargo, nunca habíamos tenido la oportunidad de trabajar juntos. Cuando me llamó y me habló de un personaje pequeñito para mí dije que quería hacerlo. Todo en un reparto genial. Es una película que remite un poco a Berlanga. Es un tipo de cine que llevaba tiempo sin ver en nuestro país. Fue una auténtica gozada currar ahí.

P.- ¿Ganará? ¿Qué haría si gana?

R.- No voy a ganar, seguro. Con los años me he dado cuenta de que, a efectos prácticos, la nominación es más reconfortante que el propio premio. De la nominación estás mucho tiempo hablando. Hay un reconocimiento enorme. El premio, sin duda, mejor ganarlo, pero la nominación en sí misma es un premio gigante. Hay mucho más recorrido en la nominación que en la propia estatuilla.

P.- También es guionista, directora, escritora… ¿Da tiempo a todo?

R.- Duermo poco. Soy muy inquieta y curiosa. Leer es mi afición. Hace años me metí en un taller de escritura, no con afán de escribir, sino de aprender la técnica de la literatura. Mi sueño era volver a leer los clásicos, sabiendo cosas de estructura y demás.

P.- En el taller se dio cuenta de su gusto por la escritura.

R.- En el taller lo aprendí. Y también la enorme satisfacción que produce. Si me llegan a decir que a los casi 60 años iba a encontrar algo que me apasionara tanto, no me lo hubiera creído. Me encanta escribir y dirigir.

Elvira Mínguez participa en una Feria del Libro de Valladolid Leticia Pérez. Fotografía: Leticia Pérez / ICAL.

P.- ¿Con qué se queda?

R.- No elijo ninguna de mis profesiones. Pienso que se puede hacer todo. No creo que debamos limitarnos. Por lo menos hay que intentarlo y probarlo. Cuando cumples años te das cuenta de que hay muchas cosas por hacer y de que dispones de tiempo para ello.

P.- ¿Se cobra mal como actriz?

R.- Soy una privilegiada que puede vivir de ello. Hay muchos actores y actrices que no. El chiste que dice que si eres actor trabajas de camarero es real. A muchos nos ha pasado. Yo he trabajado de camarera mucho tiempo. Cuando no tengo empleo de actriz me encanta hacer radio, si no escribo o lo que sea. Puedo vivir a día de hoy de ello. Ya se verá mañana.

P.- ¿Cree que los trabajadores del cine y la televisión deberían de estar más valorados? ¿Mejor pagados?

R.- Eso depende. La valoración es algo propio. Deberíamos de trabajar la autovaloración en nuestros hijos. No se puede evitar que se juega en un sector con normas y ya está. Si le dices esto a un minero o una persona que pica una zanja, te dirá lo mismo. Me considero una trabajadora de esto. No nada más elevado. Es mi oficio y ya está. A veces está mejor pagado y a veces peor. A veces trabajas más y a veces menos. No tenemos una normativa que nos proteja tanto, pero no pienso que seamos diferentes al resto de profesiones.

P.- ¿Se debería invertir más en cultura?

R.- Siempre. Por el bien de todos. Cuando todos tenemos más opción de saber más y de estar mejor informados, somos menos susceptibles de ser manipulados.

P.- ¿Cómo ve el futuro?

R.- Mirando a los Goya, he dicho que no me veo ganadora porque hay actrices que lo están haciendo muy bien. Estoy muy agradecida y soy optimista. En general, con la que está cayendo, el futuro lo veo bastante negro. Intentaremos sobrevivir, que no es poco.