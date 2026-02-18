“Los daños superan varios millones”: Aldeamayor estudia acciones legales contra la CHD tras las inundaciones

El Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín ha manifestado, a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, su “profunda indignación” ante la “reiterada falta de actuación por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero” en lo que tiene que ver “con la limpieza y el mantenimiento de los cauces”.

Una “dejación de funciones”, señalan, que han “derivado en graves inundaciones que han afectado a zonas residenciales, infraestructuras básicas y abastecimiento de agua potable”.

Durante las intensas lluvias de las últimas semanas, el río Duero y los arroyos de La Sal, Bocianco y La Pedraja, todos ellos de titularidad y competencia directa de la Confederación, han sufrido desbordamientos debido a “la acumulación de maleza, sedimentos y residuos que no han sido retirados a tiempo, así como al pésimo estado de los márgenes, cuyo mantenimiento y conservación brillan por su ausencia”, apuntan desde el Consistorio.

El resultado ha sido la inundación de carreteras, calles, caminos rurales, garajes y bajos de viviendas, además de la interrupción del suministro de agua en el municipio. Los servicios municipales estiman que los daños materiales pueden superar varios millones de euros.

“El municipio no puede seguir pagando las consecuencias de la falta de mantenimiento de unos cauces que son competencia exclusiva de la CHD. Llevamos años trasladando peticiones formales sin obtener respuesta ni actuación alguna”, ha declarado Roberto Martínez, Alcalde de Aldeamayor de San Martín.

“La CHD debe asumir su responsabilidad y poner fin a una situación que pone en riesgo tanto la seguridad de las personas y el patrimonio de nuestros vecinos como la integridad de los servicios públicos esenciales”.

El Ayuntamiento anuncia que trasladará esta denuncia a la Junta de Castilla y León y al Ministerio para la Transición Ecológica, exigiendo la adopción de medidas inmediatas para evitar que episodios de esta gravedad vuelvan a repetirse.

Asimismo, ya está "estudiando acciones legales para reclamar los daños ocasionados por la inacción de la Confederación".

El Gobierno municipal insiste en que los ayuntamientos no pueden seguir siendo los únicos en dar respuesta con sus medios limitados ante emergencias que son consecuencia directa de una deficiente gestión de la Confederación. El Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín pide a la CHD que deje de mirar hacia otro lado y actúe con la responsabilidad que sus funciones exigen.