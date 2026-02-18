Confirmado por una aerolínea: viajes entre Valladolid y Canarias por 95 euros y aperitivo gourmet incluido

Aunque pueda parecer pronto, lo cierto es que ya son muchos los que empiezan a programar sus vacaciones. Y más si para viajar tienen que hacerlo en avión, ya que cuanto antes se compren los billetes, más baratos salen. En este contexto, Binter ha lanzado una oferta para ir desde Valladolid a Canarias por tan solo 95 euros, incluyendo además un aperitivo gourmet de cortesía durante el trayecto y equipaje de mano a bordo.

Según ha informado la aerolínea, los billetes pueden comprarse hasta el 2 de marzo y servirán para viajar desde la provincia vallisoletana hasta las Islas Canarias entre el 8 de abril y el 15 de junio.

La compañía permite adquirir estos viajes desde Valladolid hasta cualquier isla de Canarias, ofreciendo también enlace interinsular de conexión de forma gratuita. Estos billetes a precio reducido son definidos como "Bintazo" por la propia compañía, ya que se caracterizan por tener un coste bastante menor al habitual de mercado.

El destino final de la escala es en Gran Canaria o en Tenerife, pero se incluye posteriormente el enlace de conexión interinsular en caso de ir a cualquier otra de las islas.

Según ha precisado la empresa, los pasajeros de los vuelos de Binter podrán disfrutar de las "ventajas diferenciales" que da la aerolínea canaria. Cuenta con aviones Embraer 5195-E2, de los que destaca su confort gracias a un reactor de pasillo único "más silencioso, limpio y eficiente de su clase".

Además, precisan que esto permite una configuración que da más espacio entre filas y la "comodidad de no tener asiento de en medio". A esto se le suma un "servicio de a bordo de alta gama".

Binter cuenta con cuatro vuelos directos a la semana entre Valladolid y Canarias. Los miércoles y sábados la conexión es con el aeropuerto de Tenerife Norte, mientras que los lunes y jueves es con Gran Canaria.

Una de sus "características diferenciales" es la posibilidad de llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias, gracias a los vuelos en conexión gratuitos que aprovechan los 220 trayectos interinsulares diarios que Binter lleva a cabo en el archipiélago.

Por otro lado, los clientes tienen a su disposición productos como Discover, el stopover de Binter, para descubrir dos islas en un mismo viaje por un "coste extra mínimo" sobre la tarifa normal.

Pero también cuentan con el AirPass Explorer, un servicio para realizar varios saltos entre islas, asociados a un billete de ida y vuelta nacional o internacional. Para acceder a la oferta, los interesados deben consultar la página web de la aerolínea, la app de Binter o con las agencias de viajes.