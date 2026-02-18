Un coche se sale de la carretera y se estrella contra un kiosco y un árbol del paseo de Zorrilla en Valladolid

Imagen de las cámaras de la Policía Municipal de Valladolid del lugar donde se ha producido el accidente en el Paseo de Zorrilla

Un accidente con al menos dos vehículos implicados ha acabado con un turismo saliéndose de la carretera y estrellándose contra un kiosco y un árbol en el paseo de Zorrilla en Valladolid.

Según ha informado la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, a las 17:35 horas se ha recibido una llamada avisando del accidente a la altura del número 34 de la citada vía, una de las principales arterias de comunicación de la ciudad del Pisuerga.

El alertante señalaba que había al menos dos vehículos implicados en el siniestro y que uno de ellos se ha salido de la vía y ha colisionado contra un kiosco y un árbol, sin que haya trascendido más información.

El aviso se ha trasladado a la Policía Municipal y a los servicios de emergencias de Sacyl, que han movilizado recursos hasta el lugar para atender a posibles víctimas del accidente.

Por el momento, no ha trascendido si ha sido necesario el traslado de alguna persona hasta un centro hospitalario de la capital vallisoletana, ni tampoco la gravedad de los daños materiales que se han ocasionado.