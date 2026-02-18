Un bar de Valladolid descorcha el champán para dar un gran premio del Euromillones: hay bote especial de 130 millones
La cantidad dada asciende a más de 30.000 euros.
En el sorteo del Euromillones de este martes, 17 de febrero, no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5+2) por lo que, en el próximo sorteo del viernes, 20 de febrero, se pondrá en juego un bote especial de 130 millones de euros para los acertantes de dicha categoría.
En España existe un boleto acertante de Tercera Categoría (5+0) que ha sido validado en el Despacho Receptor Número 85.350 de Valladolid, en El Bar Fila Siete de la calle Portillo del Prado, 3.
El agraciado o la agraciada se va a llevar un premio de 31.889,61, ideal para tapar agujeros con una cantidad nada desdeñable.
La combinación ganadora ha sido la formada por los números: 06-41-01-10-04. Estrellas: 12 y 5.