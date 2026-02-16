Los vehículos históricos podrán entrar a la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid: una calle sale de la lista

El Ayuntamiento de Valladolid ha actualizado las normas de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para dar un respiro a los coleccionistas y amantes de los coches clásicos.

A partir de ahora, los vehículos históricos podrán circular por el centro con mucha más facilidad.

Si tienes un coche registrado oficialmente como histórico en la DGT, estas son las novedades.

Acceso automático: No habrá que hacer papeleo extra ni pedir permisos especiales cada vez que se quiera entrar. El sistema de cámaras reconocerá por tu matrícula.

Sin etiquetas: No se exigirán los distintivos ambientales habituales (B, C, Eco, etc.), ya que se reconoce su valor como patrimonio cultural.

Esta medida se toma porque estos coches circulan muy poco (el 60% sale menos de 20 días al año), por lo que su impacto en la contaminación es mínimo, según apuntan desde el Ayuntamiento.

“El nuevo procedimiento permitirá que la plataforma tecnológica de control de la ZBE identifique automáticamente estos vehículos a través de su clasificación oficial, garantizando al mismo tiempo la coherencia con los objetivos medioambientales de la zona”, ha explicado el Concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez.

Un error corregido

Además de los cambios en los coches antiguos, el Ayuntamiento ha corregido un pequeño error en el mapa oficial. La calle Fidel Recio sale de la lista de la ZBE, ya que en realidad está fuera del perímetro de restricción.

El acuerdo será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica municipal.