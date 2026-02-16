Tudela alcanza el "punto álgido" de la crecida del Duero: "Estamos preparados para lo que pueda pasar"

La crecida del río Duero ha anegado algunas de las casas de la urbanización del camping, que lleva desalojada desde el sábado

Tras un fin de semana agónico, Tudela de Duero (Valladolid) parece haber alcanzado ya el "punto más álgido" de la crecida del río. Una afirmación, no obstante, que se traslada con toda la cautela del mundo por parte de las autoridades que aseguran "estamos preparados para lo que pueda pasar".

Así lo ha trasladado el alcalde de la localidad, Óscar Rodríguez, ante los medios de comunicación, en una mañana que no ha sido nada sencilla para él, ya que ha tenido que asumir las reprimendas de algunos vecinos afectados por los desalojos. "Hay muchos vecinos que están nerviosos", ha reconocido en declaraciones recogidas por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Desde este pasado fin de semana, Tudela vive momentos de agonía ante la incesante crecida del río Duero al paso de la localidad. El agua ha llegado hasta tal punto que el sábado pasado hubo que desalojar la urbanización del camping, un complejo con unas 80 viviendas de las que, según ha precisado el alcalde, muchas estaban vacías porque son segundas residencias.

Un hombre y una mujer observan la crecida del río Duero en Tudela de Duero

Esta pasada madrugada también se ha desalojado a 14 viviendas de la comunidad Flor de Castilla ya que el agua se ha filtrado en los garajes, afectando a los cuadros eléctricos y ante la previsión de los bomberos de que pudiera producirse algún cortocircuito.

Son los vecinos de esta comunidad, muy cercana al Ayuntamiento de Tudela de Duero, los que mostraban este lunes una profunda incertidumbre sobre su situación. Por su parte, la urbanización del camping permanece como una zona "fantasma" donde no se puede haber ni una sola persona en la mañana de este lunes. El agua se aprecia como ha alcanzado ya algunos patios y viviendas.

La orilla del río Duero ha aglutinado todas las miradas este lunes en Tudela

Otras viviendas aledañas a la comunidad Flor de Castilla también se han visto afectadas por el agua, llegando incluso a ver a varios vecinos desaguar sus garajes que están profundamente anegados. Desde las terrazas de algunas de estas casas también se ve cómo el agua está muy cerca de desbordar, apenas a unos 20 centímetros por debajo de sus barandillas.

Los sacos de arena o los muros de contención con ladrillos y cemento eran la imagen más destacada en la jornada de este lunes. Muchos garajes, además, presentan carteles del Ayuntamiento de Tudela de Duero anunciando que se prohibía aparcar en ellos debido a que están en una zona inundable.

Imagen de los carteles puestos por el Ayuntamiento en los garajes de las zonas inundables en Tudela

El alcalde reconoce tener en la mañana de este 16 de febrero "un poco más de tranquilidad" después de recibir los datos de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) durante la reunión del Cecopi que se ha celebrado esta mañana.

Un mensaje que también quiere trasladar a la ciudadanía pero con cautela, ya que "nadie queremos perder nuestras viviendas". Por eso, ha pedido seguir los protocolos que marquen las autoridades y ha hecho un llamamiento a la "tranquilidad para esperar a que el río vaya bajando poquito a poco".

Sobre los vecinos desalojados, ha informado que la gran mayoría de ellos han podido ir a viviendas de sus familias, a excepción de un matrimonio que ha estado dormido en un hostal que ha dispuesto las habitaciones para los afectados de manera "gratuita".

En cualquier caso, apunta que el auditorio municipal está listo con 200 camas, de las que ya se han montado 50, por si fuera necesario. Rodríguez reconoce, además, que los daños que van a registrarse van a ser "muy importantes".

"Daros cuenta que por ejemplo este edificio (Flor de Castilla) que es todo el sistema eléctrico que hasta que no baje todo el agua y se valore lo que es la avería, pues muy importante", precisa.

Desagues del garja en la comunidad Flor de Castilla en Tudela de Duero

Sobre la importancia de esta crecida del río Duero, relata que a sus 50 años no había visto algo parecido y así se lo han trasladado otros vecinos. "Estamos hablando de medio siglo, por aquellos años era por otras circunstancias, ahora habría que analizar por qué está pasando todo esto", puntualiza.

Eso sí, aclara que no es la mayor crecida en la historia de la localidad, ya que hubo una riada "muchísimo más grande" en el siglo XIX. En estos momentos, el punto de control de la CHD en Herrera de Duero, pasando Tudela, está registrando ahora unos niveles de caudal de 640 metros cúbicos por segundo.

Esto significa, según el alcalde, que por Tudela están ahora mismo circulando aproximadamente "unos 610 o 620 metros cúbicos por segundo". Algo que contrasta con los datos que recibieron el sábado, donde les dijeron que podría llegar "hasta los 700 o 1.000 metros cúbicos por segundo".

Unas cifras que admite que le "alarmaron" y que motivaron el desalojo de la urbanización del camping porque dentro del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) es la "única que entra dentro del histórico de zona inundable".

El agua amenaza a pocos centímetros en una terraza de una vivienda de Tudela de Duero

Pero en este contexto, desea que los datos que da ahora la CHD sobre la llegada al "punto más álgido de la crecida" sean "reales" y empiece a bajar el nivel del río Duero.

"No empeora"

En este contexto se maneja también el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, quien asegura que según los datos de la CHD "la situación no empeora". Añade, eso sí, que hablar de mejoría es algo que hay que "ir viendo" a lo largo de la jornada de este lunes.

Así lo ha trasladado en declaraciones a este periódico, añadiendo además que por el momento los desalojos se van a mantener por "precaución". "Problablemente el nivel del río no suba apreciablemente más, pero por si acaso", insiste.

Sobre si se esperan más desalojos, Canales explica que todo va a depender del comportamiento del río en las próximas horas y tampoco descarta que puedan sucederse más situaciones en viviendas aledañas a la Comunidad Flor de Castilla, si es que cuentan con cuadros eléctricos también en los subterráneos que se han visto inundados.