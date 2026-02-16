Sorprendida en La Rondilla golpeando coches con un palo de 25 centímetros y detenida minutos después

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en la tarde del domingo 15 de febrero en Valladolid a una mujer como presunta autora de un delito de daños en vehículo, tras supuestamente golpear varios turismos estacionados en la vía pública.

Los hechos ocurrieron en la calle Cardenal Cisneros, en la confluencia con la calle Moradas, donde una pareja de ciudadanos observó cómo la mujer iba golpeando con un palo de color negro los capós de distintos vehículos a su paso.

Según los testigos, la mujer continuó con su actitud hasta que fue recriminada, momento en el que guardó el objeto en un bolso y se sentó en un banco cercano.

Los alertantes contactaron con la Sala CIMACC 091, que comisionó al lugar a un indicativo uniformado de la Policía Nacional. Los agentes, pertenecientes al Grupo de Atención al Ciudadano, se entrevistaron con los requirentes e identificaron a la mujer, que permanecía sentada en las inmediaciones.

Durante un registro preventivo de sus pertenencias por motivos de seguridad, los policías localizaron en el interior del bolso un palo de madera negro de unos 25 centímetros de longitud.

Al ser preguntada por los hechos, la mujer ofreció respuestas incoherentes y carentes de sentido, según fuentes policiales.

Los agentes comprobaron que al menos seis turismos presentaban daños. Se tomaron los datos de los vehículos afectados con el fin de contactar con sus titulares e informarles de los trámites necesarios para interponer la correspondiente denuncia.

La mujer fue informada de su detención como presunta autora de un delito de daños y trasladada a dependencias de la Comisaría Provincial de Valladolid, donde permaneció bajo custodia hasta ser puesta a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad.