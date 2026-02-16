El Real Valladolid se encomienda para no descender al infierno a Fran Escribá: llega hasta 2027

El Real Valladolid ya tiene nuevo inquilino en su banquillo. Francisco Escribá Segura (Valencia, 3 de mayo de 1965) se convierte en el nuevo técnico del conjunto blanquivioleta tras alcanzar un acuerdo con la entidad hasta el 30 de junio de 2027.

Tras el fiasco de Tevenet, ideado por el director deportivo Víctor Orta, se pone la esperanza de salvar la categoría en un veterano de los banquillos y con un amplio bagaje. La pobre afición del Pucela ya no aguanta más y este es su último cartucho para salvar una situación que nunca pasó por su cabeza.

El preparador valenciano, conocido futbolísticamente como Fran Escribá, cuenta con una amplia trayectoria en los banquillos del fútbol español. Inició su carrera en la cantera del Valencia CF y en 2004 dio el salto al primer nivel como segundo entrenador de Quique Sánchez Flores.

Junto a él logró conquistar una UEFA Europa League y una Supercopa de Europa, consolidando una etapa de éxito en los banquillos.

Fue en 2012 cuando Escribá inició su andadura como primer entrenador al frente del Elche CF, club en el que vivió dos etapas y con el que consiguió un ascenso a Primera División. En la máxima categoría del fútbol español acumuló nueve temporadas dirigiendo, además del conjunto ilicitano, al Getafe CF, al Villarreal CF y al RC Celta.

Su experiencia también abarca la Segunda División, categoría en la que, además del mencionado ascenso con el Elche, entrenó durante tres campañas al Real Zaragoza y al Granada CF.

Ahora, Escribá asume el reto de tomar las riendas del Pucela con el objetivo de aportar su experiencia y reconducir la situación deportiva del equipo.

El técnico dirigirá su primera sesión de entrenamiento este martes a partir de las 11.00 horas en los Anexos, en una jornada que se celebrará a puerta abierta para la afición blanquivioleta.