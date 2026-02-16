El olvido consume la iglesia de Tiedra (Valladolid) que entra en la temida Lista Roja: “Está en estado de ruina”

El patrimonio de la provincia de Valladolid vuelve a encender las alarmas. La asociación Hispania Nostra ha incluido oficialmente a la iglesia de San Pedro de Tiedra en su Lista Roja, el inventario que recoge aquellos elementos del patrimonio histórico en riesgo de desaparición o destrucción irreversible.

Según el comunicado recogido por este medio, el motivo principal de esta inclusión es el avanzado estado de ruina que presenta el inmueble.

A día de hoy, el templo ya ha perdido la totalidad de su techumbre y una de sus naves, dejando al descubierto y a merced de los elementos siglos de historia arquitectónica.

“Esta iglesia se encuentra en estado de ruina. Ha perdido toda su cubierta y una de las naves”, son francos en su comunicado.

Un bastión del siglo XII sobre la muralla

La importancia de San Pedro no es solo religiosa, sino también defensiva. El templo original data del siglo XII y fue edificado de forma adyacente a la vieja muralla medieval de Tiedra. De hecho, la base de su espadaña aún conserva rastros de aquella época, habiendo servido originalmente como refuerzo de la torre defensiva de la villa.

Posteriormente, el templo fue reconstruido en el siglo XVI, dotándolo de una cubierta de estilo mudéjar, y recibió añadidos barrocos durante el siglo XVII. Su estructura constaba de tres naves, un ábside con bóveda gallonada y una capilla mayor enmarcada por columnas toscanas, elementos que hoy luchan por mantenerse en pie.

la iglesia de San Pedro, en Tiedra

A pesar de su precario estado, la iglesia de San Pedro cuenta con una sólida base de protección jurídica. El inmueble está amparado por el Decreto de 1949 sobre la protección de castillos españoles (debido a su vinculación con la muralla). Y la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español.

Sin embargo, estas figuras legales no han bastado para frenar el deterioro.

El exterior del ábside, con su sillería bien escuadrada y potentes contrafuertes, aún da fe de la magnificencia que un día tuvo el edificio, mientras que su espadaña todavía luce los huecos de las campanas y las ménsulas de piedra que formaban parte del sistema defensivo medieval.