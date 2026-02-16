Hospital de Medina del Campo

Valladolid

Un grave accidente en la A-6, en la provincia de Valladolid, deja a un hombre de 31 años y dos mujeres de 28 y 43 heridos

Las tres personas heridas fueron trasladadas al Hospital de Medina del Campo.

Un accidente que se ha producido en la tarde de este domingo, 15 de febrero, en el kilómetro 143 de la A-6 en sentido A Coruña y a las 19:26 horas de la tarde, ha dejado a tres personas heridas en Ataquines (Valladolid), como ha informado el Servicio de Emergencias.

Los alertantes indicaban que había dos vehículos implicados, un turismo y una furgoneta y que uno de ellos se había saltado la mediana.

Indicaban que los vehículos habían volcado y que la Sala trasladaba el aviso a Emergencias Sanitarias Sacyl, enviando una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) y un soporte vital básico.

Además, se trasladó aviso a la Guardia Civil de tráfico de Valladolid y a Bomberos de Diputación de Valladolid que actuaron para excarcelar.

En dicho accidente, Emergencias Sanitarias atendió a un varón de 31 años y una mujer de 28, trasladados en la UVI móvil al Hospital de Medina del Campo.

Y otra mujer de 43 años, también trasladada al mismo hospital en la ambulancia de soporte vital básico.