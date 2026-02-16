Un grave accidente en la A-6, en la provincia de Valladolid, deja a un hombre de 31 años y dos mujeres de 28 y 43 heridos

Un accidente que se ha producido en la tarde de este domingo, 15 de febrero, en el kilómetro 143 de la A-6 en sentido A Coruña y a las 19:26 horas de la tarde, ha dejado a tres personas heridas en Ataquines (Valladolid), como ha informado el Servicio de Emergencias.

Los alertantes indicaban que había dos vehículos implicados, un turismo y una furgoneta y que uno de ellos se había saltado la mediana.

Indicaban que los vehículos habían volcado y que la Sala trasladaba el aviso a Emergencias Sanitarias Sacyl, enviando una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) y un soporte vital básico.

Además, se trasladó aviso a la Guardia Civil de tráfico de Valladolid y a Bomberos de Diputación de Valladolid que actuaron para excarcelar.

En dicho accidente, Emergencias Sanitarias atendió a un varón de 31 años y una mujer de 28, trasladados en la UVI móvil al Hospital de Medina del Campo.

Y otra mujer de 43 años, también trasladada al mismo hospital en la ambulancia de soporte vital básico.