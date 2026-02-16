Un famoso restaurante de Valladolid recibe una inesperada y agradable visita: “Comieron carne y cachopo”

Edu Aguirre con Carlos a la izquierda y Manu a la derecha. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Edu Aguirre es un periodista deportivo español que nació en Madrid en 1988 y que es conocido por su participación en el programa El Chiringuito de Jugones, donde cubre la información del Real Madrid.

El de la capital de España es famoso también por su amistad con Cristiano Ronaldo. Inició su carrera en diarios como Marca y ha trabajado en otros programas antes de unirse a El Chiringuito de Josep Pedrerol donde se ha convertido en una figura mediática y clave en el programa de Neox de la noche.

Edu ha elegido este sábado, 14 de febrero, para visitar Valladolid y disfrutar de la mejor gastronomía en una ciudad que se caracteriza por contar con grandes restaurantes e inmejorables propuestas gastronómicas.

El periodista deportivo estuvo en el Restaurante Las Aldabas que se ubica en la calle Teresa Gil número 18, un lugar perfecto para disfrutar de los mejores platos y de un cachopo que quita el sentido.

“Venía con unos amigos y como ya estuvieron el pasado año, en la despedida de soltero de su compañero, Álex Silvestre, quería repetir en Las Aldabas y, para nosotros, es un auténtico honor”, asegura Carlos, uno de los dos socios del establecimiento hostelero, a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La otra pata del negocio es Manu, que también se mostró muy contento por recibir, de nuevo, al madrileño en su casa. De hecho, como se puede ver en la imagen principal, los tres se tiraron una foto sonrientes.

“Comieron, sobre todo, carne. También, ensalada de tomate con atún, el pan bao, pluma ibérica y el cachopo”, añade Carlos. Un repaso perfecto por una carta que quita el sentido en la que todo está de rechupete.

Una elección perfecta en un restaurante que, cada año, gana más fama y clientela a base del esfuerzo y de un gran trabajo por parte de todo el equipo.