Fallece una mujer de 72 años atropellada el sábado por una furgoneta de la limpieza en Valladolid
El fatal suceso se produjo en la calle Embajadores de la ciudad del Pisuerga.
La mujer de 72 años que era atropellada el pasado sábado, 14 de febrero en Valladolid, por una furgoneta de la limpieza, ha fallecido como han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla y León fuentes de la Policía Local.
El suceso tuvo lugar a las 13:12 horas cuando se recibía el aviso del atropello de un vehículo de la limpieza a una mujer, a la altura del número 12 de la citada vía.
El servicio de Emergencias indicaba que la mujer atropellada se encontraba inconsciente y se daba traslado del aviso a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que enviaba una UVI móvil, a la Policía Municipal y Nacional.
En el lugar se atendió a la mujer que fue trasladada en UVI móvil hasta el Hospital Universitario Río Hortega.
Una vez allí, fallecía tras no recuperarse de sus heridas.