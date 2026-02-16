Desalojan 14 viviendas más de la comunidad Flor de Castilla en Tudela de Duero por un fallo eléctrico a causa de la riada

El río Duero a su paso por Tudela, en Valladolid. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Era el pasado sábado, 14 de febrero, de madrugada, cuando el Ayuntamiento de Tudela de Duero procedía a desalojar la urbanización del camping de la localidad, como medida de prevención y emergencia, ante la mayor crecida del río en tres décadas.

Todo después de que las gráficas estimaran que podría alcanzarse un volumen de agua aproximado de 700 metros cúbicos por segundo en su estación de aforo.

En la noche de este domingo, 15 de febrero, y como ha informado el alcalde de la localidad vallisoletana, Óscar Rodríguez, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, se ha tenido que desalojar el edificio Flor de Castilla, en total 14 viviendas.

Todo por un fallo eléctrico. Las personas han sido realojadas en el Bar-Hostal El Ideal y también en el albergue.

El primer edil, que participará en un nuevo Cecopi en la mañana de este lunes, 16 de febrero, ha señalado que son medidas que se adoptan “por prevención y precaución”.

Todo con el objetivo de “garantizar la seguridad de las personas".

Horas de mucha tensión en Tudela de Duero.