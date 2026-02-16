Comprueba si te ha tocado ser miembro de una de las 369 mesas electorales de Valladolid para las elecciones del 15-M

El Ayuntamiento de Valladolid ha sorteado este lunes, 16 de febrero, los miembros de las 369 mesas electorales de los 83 colegios electorales de la ciudad del Pisuerga para las próximas elecciones autonómicas de Castilla y León, previstas para el próximo 15 de marzo.

En un pleno extraordinario presidido por el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, se han elegido un presidente y dos vocales por mesa, además de los suplentes de cada uno. En este caso, según ha explicado el secretario municipal, se han elegido más suplentes de los que estipula la ley, aunque estos no serán tenidos en cuenta salvo necesidad.

Para comprobar si te ha tocado ser miembro o suplente de una mesa electoral para los próximos comicios, puedes hacerlo pinchando en este enlace.

Una vez realizado el sorteo, los miembros tendrán siete días naturales para presentar las alegaciones pertinentes ante la Junta Electoral de Zona.

Según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y la Junta Electoral Central, existen diversas circunstancias que eximen a un ciudadano de ser miembro de una mesa electoral aunque le haya tocado por sorteo.

En caso de tener 65 años o más, esta se toma como una circunstancia personal que exime de la responsabilidad. También están exentos personas con discapacidad, incapacidad permanente o gran invalidez o estar de baja médica para el trabajo.

Las embarazadas de más de seis meses o de riesgo o de permiso por maternidad también pueden acudir a los casos estipulados por la LOREG para no ser miembros de mesa electoral.

Otra de las circunstancias personales que se tienen en cuenta es haber sido al menos tres veces parte de una mesa electoral en los últimos 10 años. El cuidado directo de menores de 8 años también es eximente.

En caso de ser padre o madre de un menor de 14 años y pueda acreditarse que el otro progenitor no puede hacerse cargo del hijo o hija durante la jornada electoral también puede ser utilizado para evitar ser miembro de la mesa.

La celebración de un evento familiar con especial relevancia como una boda o comunión inaplazables también es eximente según la LOREG si se es protagonista del acto o familiar de hasta segundo grado.

En cualquier caso, todos estos casos pueden consultarse en la propia LOREG, para conocer si se tiene el derecho reconocido a no ser mesa electoral. Para presentar las alegaciones es importante hacerlo aportando la documentación justificativa de la situación personal.

Además, se recuerda que no presentarse a la mesa electoral el día de la jornada sin causa justificada puede considerarse un delito con penas de prisión de tres meses a un año o multas económicas.