Buscan a un hombre desaparecido en Valladolid en el entorno del río Pisuerga: dio gritos de auxilio

Imagen de la búsqueda en el río Pisuerga. Fotografía: Policía Municipal de Valladolid.

Se busca a un hombre desaparecido en Valladolid, como ha confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla y Léon la Policía Nacional que añade que existe denuncia.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid, también consultadas por este medio, han apuntado que el pasado sábado, 14 de febrero por la tarde, un ciudadano “alertaba de haber visto caer a alguien al río y dar gritos”.

Añaden que Policía Nacional, Bomberos de Valladolid y Policía Municipal buscaron por la zona ese día “sin éxito”.

La Policía Nacional añade que, este lunes 16 de febrero, se están llevando a cabo batidas para localizar a este hombre, en el entorno del río Pisuerga.

Han vuelto a recalcar que existe denuncia de la desaparición de la misma.