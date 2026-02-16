Agua potable embotellada y en cisternas para los vecinos de Aldeamayor Golf golpeados por las inundaciones del Duero

Imagen del camión cisterna en Aldeamayor Golf. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El alcalde de Aldeamayor de San Martín, Roberto Martínez, ha emitido un bando en el que informa a los vecinos residentes en la urbanización Aldeamayor Golf que van a suministrar agua en cisternas.

“Todo para poder contar temporalmente con agua para beber y cocinar. En tanto resulte factible suministrar nuevamente agua procedente del río Duero”, explica el bando.

El agua de las cisternas va a estar ubicada en el estacionamiento situado junto al Club Social. Una cisterna con agua potable se va a habilitar junto a agua embotellada para todos los que lo deseen. Podrán acudir para rellenar garrafas o botellas.

Se va a atender a lo largo de las 24 horas del día.

El Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín ha indicado que el bando se ha publicado en la tarde-noche de este domingo, 15 de febrero, según información proporcionada por la concesionaria en alta de la zona de abastecimiento.

“El agua que llega a los grifos de las viviendas, si bien por sus características generales no es considerada apta para consumo humano, está convenientemente clorada y es adecuada para cualquier otro uso domiciliario (higiene, limpieza, etc)”, han finalizado.