Agua potable embotellada y en cisternas para los vecinos de Aldeamayor Golf golpeados por las inundaciones del Duero
El Ayuntamiento de Aldeamayor ha informado de que, a lo largo de este lunes, 16 de febrero, todo el que quiera podrá recurrir a ella.
El alcalde de Aldeamayor de San Martín, Roberto Martínez, ha emitido un bando en el que informa a los vecinos residentes en la urbanización Aldeamayor Golf que van a suministrar agua en cisternas.
“Todo para poder contar temporalmente con agua para beber y cocinar. En tanto resulte factible suministrar nuevamente agua procedente del río Duero”, explica el bando.
El agua de las cisternas va a estar ubicada en el estacionamiento situado junto al Club Social. Una cisterna con agua potable se va a habilitar junto a agua embotellada para todos los que lo deseen. Podrán acudir para rellenar garrafas o botellas.
Se va a atender a lo largo de las 24 horas del día.
El Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín ha indicado que el bando se ha publicado en la tarde-noche de este domingo, 15 de febrero, según información proporcionada por la concesionaria en alta de la zona de abastecimiento.
“El agua que llega a los grifos de las viviendas, si bien por sus características generales no es considerada apta para consumo humano, está convenientemente clorada y es adecuada para cualquier otro uso domiciliario (higiene, limpieza, etc)”, han finalizado.